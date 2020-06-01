Gør dine aftener mere effektive

Hvis du for eksempel skal sende en e-mail til arbejdet, og du har hele aftenen til det, distraheres du måske af at bruge tid på din telefon eller se TV.



Men når du har en fast sengetid, bliver du meget mere strategisk med din tid, så du når at få gjort lige så meget i et begrænset tidsrum i modsætning til, da du havde hele aftenen.



Jeg anbefaler en sengetid senest kl. 22:00 eller 23:00. Arbejd bagud fra, hvornår du skal op: Sørg for, at du kan sove – at børste tænder eller slappe af tæller ikke – i mindst seks timer om natten.



Selvfølgelig kan du altid ændre sengetiden og gå lidt tidligere i seng og gøre en undtagelse her og der, så længe du forsøger at holde den faste sengetid.