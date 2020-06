Gør dine aftener mere effektive

En måde at holde fast i den dyrebare nattesøvn på, hver nat.

De fleste menneskers dage styres af Parkinsons lov: Den siger, at den tid det tager for dig at udføre dit arbejde udvides til at udfylde den tid, der er sat af til det.



Det betyder ofte, at din dag – uanset om det er dit job eller noget andet – fortsætter med at udvide sig til hen på aftenen, og inden du bliver klar over det, går du i seng flere timer senere, end du havde planlagt. Især i det øjeblik, hvor grænsen mellem arbejde og afslapning udviskes, fordi man er hjemme.



Derfor anbefaler jeg, at du sætter en bestemt sengetid. At have et bestemt tidspunkt at gå i seng på kan hjælpe med at udvikle en fornemmelse af proaktiv beslutning. På den måde bliver du ikke distraheret og laver andre uproduktive ting.