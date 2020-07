Genoptræn dine ubalancer med mobilitetsøvelser

Derfor er mobilitet så vigtig for, at vi kan holde kroppen i de rigtige positioner, når vi bevæger os. Det kan være fristende bare at fokusere på den del af træningen, der får hjertet til at pumpe, måske fordi vi tænker, at vi blot har brug for at forbrænde flest muligt kalorier og droppe opvarmning og nedkøling. Måske føles disse dele mindre spændende, eller de er ikke så komfortable, fordi du beder kroppen om at strække sig og bevæge sig på andre måder... men det er præcis derfor, at de er så vigtige at indkorporere!



At lave mobilitetsbevægelser og aktive strækøvelser før og efter træningen hjælper kroppen med at være stabil og fleksibel. Opvarmningen gør din krop ekstra klar til de bevægelser, du kommer til at lave under resten af træningen, så du ikke overkompenserer eller sidder fast i de ujævne mønstre, som du har lært dig selv gennem andre gentagne bevægelser eller positioner. Nedkølingen sætter en succesfuld kurs for, hvordan du bevæger dig resten af dagen.



Så sørg for, at du laver din opvarmning og nedkøling til hver træning. Det er lige så vigtigt som de sektioner i midten, der får dit hjerte til at pumpe! Tænk på det som en måde at skabe balance i dit liv ved at bringe din krop i balance.