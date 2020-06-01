Forny dit mentale sprog

Styrk din karakter via indre dialog
Træning og ernæring
Af Nike Training
Sådan bliver du din egen bedste partner.
Nej, det er ikke bare dig: Alle har en indre dialog, dvs. det er det, du siger om dig selv inde i dit hoved. Perfektionering af, hvad den lille stemme siger, er afgørende, fordi "den rigtige slags indre dialog kan udvikle din selvtillid, mens den forkerte slags kan ødelægge den," siger Angela Duckworth, professor på Pensylvania Universitet og forfatter af Grit: The Power and Passion of Perseverance. Sådan kan du arbejde med den måde, du fører en indre dialog, for at styrke dit eget selvbillede og hjælpe dig selv til at gå hårdere til den i enhver udfordring.
"High-performers og low-performers har begge en løbende, intern dialog – forskellen er, hvad de bruger den til at sige".
Angela Duckworth
Forestil dig, at din indre dialog var total negativ efter en virkelig dårlig kamp eller dårlig præstation. Det giver dig en følelse af skam, kritik og selvhad," siger hun. Det samme gælder, når du mislykkedes på andre måder, så som at gå glip af en træning eller spise noget, du fortryder. Hvis du fortæller dig selv, at du er den dårligste, og at du aldrig vil lykkes, er det ikke særligt motiverende at komme i gang igen. Negativ indre dialog får dig til at føle dig så dårlig i forhold til dig selv, at du ikke har lyst til at prøve igen, så det ender med at skubbe dig endnu længere væk fra dine mål.
I hendes research har Duckworth fundet en todelt strategi til at skabe en positivt indre dialog, der får dig tilbage på sporet. Den første del er opmærksom accept: Døm ikke dig selv, giv ikke dig selv skylden, acceptér blot det uperfekte. For eksempel ved at sige, at jeg sov over mig til træningen i går. Den anden del er medfølelse for dig selv. "Tænk på, hvad din mor, din bedste ven eller enhver anden, der elsker dig, ville sige om dit fejltrin," lyder Duckworths råd. Deres version ville være "medfølende, kærlig, positiv og forstående", mens de stadig ville opfordre dig til ikke at give op. Det bør også indeholde en opfordring til, "hvad du kan lære af det, og hvordan du kan planlægge at gøre det bedre næste gang." Prøv så at sige det til dig selv. I praksis kan det lyde sådan her: "Jeg er skuffet over, at jeg skippede træningen i går, men det er bare én gang, og jeg har været fantastisk til at bevæge mig i retning af mine mål. I morgen sætter jeg alarmen 10 minutter tidligere, så hvis jeg snoozer en gang, har jeg stadig tid til at udføre træningen. Se det er en person med en stærk karakter, der hurtigt kommer op igen og tilbage på sporet igen.
Selv professionelle atleter som langdistanceløberen Shalane Flanagan, som vandt New York City Maraton 2017 og en sølvmedalje til OL i 2008, tager af og til sig selv i at have en negativ indre dialog. Under udmattende træningsløb, når hun er træt og hendes krop gør ondt, tager Flanagan sommetider sig selv i at have en negativ indre dialog: "Jeg er ikke god nok, jeg er ikke talentfuld nok, jeg arbejder ikke hårdt nok," indrømmer hun. Men fordi hun er opmærksom på sine tanker om sig selv, ringer advarselsklokkerne, og hun tager en bevidst beslutning om at ændre den negative indre dialog inde sit hoved.
“Jeg ser mit sind som en muskel, der skal trænes".
Shalane Flanagan
"Det kommer ikke naturligt til mig, men jeg vælger at være optimistisk," siger hun. "Jeg siger til mig selv, Shalane, dette er øjeblikket, hvor du skal arbejde hårdere og slappe af i træningssmerten. Det, der adskiller de bedste fra resten, selv når det gælder eliteatleter, er deres mindset og det psykologiske i, hvordan de håndterer modgang. Jeg ser på mit sind som en muskel, der skal trænes."
At ændre din indre dialog, sker ikke blot ved et tryk på en knap fra den ene dag til den anden. Det er en proces, der bliver en lille smule hurtigere og en smule mere naturlig for hver gang, du øver dig. Snart vil du have styrket din indre cheerleader og opdage, hvordan det hjælper dig til at overkomme enhver udfordring.
Vi udfordrer dig til at have højere tanker om dig selv, så de hjælper med at drive dig fremad. Overvej at tilføje denne lille bitte ændring, et positivt mantra, til din næste træning.
Gør det til en vane: Den sværeste del af en træning er ofte blot at møde op. Lige før du starter din NTC-træning, så prøv at bruge et positivt mantra om dig selv i din indre dialog, som "Jeg har allerede gennemført den sværeste del". Giv så dig selv en mental high-five for at motivere og tro på dig selv. Når det bliver hårdt under træningen, så gå tilbage til mantraet: "Jeg har allerede gennemført den sværeste del." Det kan hjælpe med at udvikle din selvtillid, power dig gennem momentet og hjælpe dig til at afslutte stærkt.