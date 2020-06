Forny dit mentale sprog

Forestil dig, at din indre dialog var total negativ efter en virkelig dårlig kamp eller dårlig præstation. Det giver dig en følelse af skam, kritik og selvhad," siger hun. Det samme gælder, når du mislykkedes på andre måder, så som at gå glip af en træning eller spise noget, du fortryder. Hvis du fortæller dig selv, at du er den dårligste, og at du aldrig vil lykkes, er det ikke særligt motiverende at komme i gang igen. Negativ indre dialog får dig til at føle dig så dårlig i forhold til dig selv, at du ikke har lyst til at prøve igen, så det ender med at skubbe dig endnu længere væk fra dine mål.



I hendes research har Duckworth fundet en todelt strategi til at skabe en positivt indre dialog, der får dig tilbage på sporet. Den første del er opmærksom accept: Døm ikke dig selv, giv ikke dig selv skylden, acceptér blot det uperfekte. For eksempel ved at sige, at jeg sov over mig til træningen i går. Den anden del er medfølelse for dig selv. "Tænk på, hvad din mor, din bedste ven eller enhver anden, der elsker dig, ville sige om dit fejltrin," lyder Duckworths råd. Deres version ville være "medfølende, kærlig, positiv og forstående", mens de stadig ville opfordre dig til ikke at give op. Det bør også indeholde en opfordring til, "hvad du kan lære af det, og hvordan du kan planlægge at gøre det bedre næste gang." Prøv så at sige det til dig selv. I praksis kan det lyde sådan her: "Jeg er skuffet over, at jeg skippede træningen i går, men det er bare én gang, og jeg har været fantastisk til at bevæge mig i retning af mine mål. I morgen sætter jeg alarmen 10 minutter tidligere, så hvis jeg snoozer en gang, har jeg stadig tid til at udføre træningen. Se det er en person med en stærk karakter, der hurtigt kommer op igen og tilbage på sporet igen.