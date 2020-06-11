En energi-playlistes styrke

Fyr den af med en energi-playliste
Bevægelse
Af Kirsty Godso
Af Kirsty Godso
Sådan bruger du musik at gøre krop og sind klar til træning.
Musik er stærkt motiverende, og til tider kan det på nærmest magisk vis løfte dit mindset fra nul til 100. I denne artikel deler Nike Master Trainer Kirsty Godso sine tips til at finde de bedste tracks til at motivere dig — og til hvor du kan finde flere.
Træning og musik har længe været tæt forbundet, så det er ingen overraskelse, at det hjælper at lytte til dine foretrukne energisange, mens du træner.
Men jeg kan også godt lide at bruge musik til at motivere mig, før jeg overhovedet begynder at træne. Hvis jeg er i lidt dårligt humør eller er træt, eller jeg bare ikke har lyst til at træne, så kan et par minutter med den rigtige musik virkelig få mig i gang og ændre min dag.
Jeg sætter noget oldschool hiphop på, og pludselig er det dårlige eller sløve humør forduftet, og jeg er klar til at fyre den af.
Sådan bruger du musik at gøre krop og sind klar til træning.
Musik er stærkt motiverende, og til tider kan det på nærmest magisk vis løfte dit mindset fra nul til 100. I denne artikel deler Nike Master Trainer Kirsty Godso sine tips til at finde de bedste tracks til at motivere dig — og til hvor du kan finde flere.
Træning og musik har længe været tæt forbundet, så det er ingen overraskelse, at det hjælper at lytte til dine foretrukne energisange, mens du træner.
Men jeg kan også godt lide at bruge musik til at motivere mig, før jeg overhovedet begynder at træne. Hvis jeg er i lidt dårligt humør eller er træt, eller jeg bare ikke har lyst til at træne, så kan et par minutter med den rigtige musik virkelig få mig i gang og ændre min dag.
Jeg sætter noget oldschool hiphop på, og pludselig er det dårlige eller sløve humør forduftet, og jeg er klar til at fyre den af.
Jeg tjekker kontant nye udgivelser, og jeg er venner med DJ's, der holder mig opdateret om nye tracks. Måske er det derfor, at når jeg poster en træningsvideo på sociale medier, så er halvdelen af kommentarerne folk, der spørger, hvilken sang det er!
En del af mit job er at give energi. Jeg hjælper mine klienter til at føle entusiasme for at bevæge deres kroppe, og upbeat musik giver mig energi.
Jeg tjekker kontant nye udgivelser, og jeg er venner med DJ's, der holder mig opdateret om nye tracks. Måske er det derfor, at når jeg poster en træningsvideo på sociale medier, så er halvdelen af kommentarerne folk, der spørger, hvilken sang det er!
En del af mit job er at give energi. Jeg hjælper mine klienter til at føle entusiasme for at bevæge deres kroppe, og upbeat musik giver mig energi.