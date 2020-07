En energi-playlistes styrke

Sådan bruger du musik at gøre krop og sind klar til træning.

Musik er stærkt motiverende, og til tider kan det på nærmest magisk vis løfte dit mindset fra nul til 100. I denne artikel deler Nike Master Trainer Kirsty Godso sine tips til at finde de bedste tracks til at motivere dig — og til hvor du kan finde flere.



Træning og musik har længe været tæt forbundet, så det er ingen overraskelse, at det hjælper at lytte til dine foretrukne energisange, mens du træner.



Men jeg kan også godt lide at bruge musik til at motivere mig, før jeg overhovedet begynder at træne. Hvis jeg er i lidt dårligt humør eller er træt, eller jeg bare ikke har lyst til at træne, så kan et par minutter med den rigtige musik virkelig få mig i gang og ændre min dag.



Jeg sætter noget oldschool hiphop på, og pludselig er det dårlige eller sløve humør forduftet, og jeg er klar til at fyre den af.