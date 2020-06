Dine omgivelser har betydning for det, du spiser

Fællesnævneren for alle detaljerne: For at spise så sundt som muligt, må du have fokus på dine omgivelser.



"Det er her, jeg forestiller mig et kontinuum,” siger Scott-Dixon. "Jeg satser ikke på de perfekte omgivelser under hvert måltid, men derimod på at gøre det lidt bedre, oftere og oftere". Det betyder, at du spiser et andet sted end ved skrivebordet en gang mere om ugen, end du gør nu. Eller hvis du altid er på de sociale medier, mens du spiser aftensmad, så læg mobilen fra dig en gang om ugen.



Og pointen er? Du behøver ikke foretage større ændringer i dine omgivelser for at være mere opmærksom og træffe sundere beslutninger om mad. Start i de små ting. Ryd op der, hvor du spiser. Begræns distraktionerne. Tænk over tallerkenerne, baggrundsstøjen, samværet. Alle disse små skridt skaber positive omgivelser, der med tiden fører til store resultater.



Gør det til en vane: Tænk på de små, positive ændringer, du kan foretage i dine omgivelser, såsom at sidde ved et bord under mindst et måltid om dagen. Forankr denne nye adfærd til en vane, som du allerede har, fx at tjekke din telefon for at se, hvornår du begynder at spise. Så når du tjekker din telefon, bør du tænke, "jeg sætter mig ned!" Du skal huske at rose dig selv; det vil hjælpe med at gøre det til en vane.