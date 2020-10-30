Dine omgivelser har betydning for det, du spiser

Sådan har omgivelserne betydning for det, du spiser
Coaching
Af Nike Training
Hvor man spiser: Omgivelserne har betydning, og sådan ændrer du dem.
Tænk på sidste gang du røg af sporet mht. madvalg. Hvor sad du? Hvilken tallerken eller skål brugte du? Hvilken musik hørte du, hvem var til stede? Dine svar har betydning.
"Vores omgivelser har meget større indflydelse på vores valg, end vi egenligt er klar over – de udgør fundamentet", siger Krista Scott-Dixon, leder af læseplanen ved Precision Nutrition og ernæringsunderviser med næsten 20 års erfaring. "Vi tænker ofte, at vi foretager dårlige valg og ikke har viljestyrke, selvom det er vores umiddelbare omgivelser, som i virkeligheden påvirker vores potentielle succes".
"Vores omgivelser har meget større indflydelse på vores valg, end vi egenligt er klar over – de udgør fundamentet".
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Når Scott-Dixon taler om omgivelser, forestiller du dig nok fysiske omgivelser. Og det er også en vigtig del: Det præcise sted – et køkken, kontor, bil – og hvordan miljøet er udformet, har indvirkning på hvordan og hvad vi spiser. Men videnskaben viser, at der er andre små vigtige detaljer mht. vores omgivelser, som også påvirker vores madvalg, og at de alle er vigtige for at spise sundere.
Begynd med stedet.
Et rodet køkken kan føre til, at du tager hurtige, dårlige beslutninger, fordi du ikke kan finde eller har adgang til det, du skal bruge for at spise sundt, siger Scott-Dixon. "Du laver ikke en grøn smoothie, hvis blenderen er begravet i breve og bras", siger hun.
Et rent sted har betydning – det forhindrer distraktioner. Hvis du spiser foran TV'et, når du arbejder på computeren eller snakker i telefon, engagerer du dig ikke fuldt ud eller mærker følelsen af at være mæt, ifølge en undersøgelse udgivet i ernæringsmagasinet Appetite. Det gør, at du sandsynligvis småspiser senere på dagen.
"Du laver ikke en grøn smoothie, hvis blenderen er begravet i breve og bras".
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Det samme gælder også for at spise, mens du har travlt. At spise en energibar, mens du har travlt med et eller andet, gør det meget mere sandsynligt, at du småspiser senere. Det skyldes, at din hjerne ikke registrerer at have fået et rigtigt måltid, ifølge britiske forskere, og at den manglende tilfredshed får dig til at småspise senere.
Præsentation er vigtigt.
Tallerkener kan også gøre en forskel. Mens trendy, store skåle, tallerkener og kopper ser flotte ud, kan de resultere i, at du spiser meget mere, end du normalt ville gøre, ifølge en University of Cambridge meta-analyse, der omfatter over 60 undersøgelser.
Forskerne fandt ud af, at hvis vi spiste på mindre tallerkener, ville vi reducere vores samlede madindtagelse med op til 218 kalorier om dagen.
Tidligere forskning viser, at selv farven på tallerkenen også har indflydelse: Spis hvide ris på en hvid tallerken, og du lægger ikke rigtig mærke til, hvor meget du spiser. Spis den samme slags ris på en mørkere tallerken, og nu er du mere opmærksom på, hvor meget der forsvinder. Rådet ifølge eksperter er at differentiere farven på maden fra tallerkenen, når det er muligt. En god pointe: Hvis du spiser nærende, farverige fødevarer, fungerer hvide tallerkener altid fint.
Lyt til dine sanser.
Vores omgivelser omfatter også andre sanser. Fx har hørelsen stor betydning. Summer fjernsynet i baggrunden ved dit køkkenbord? Spiller du høj musik, mens du småspiser? Disse situationer kan få dig til at spise mere og usundt, ifølge ny forskning udgivet i Journal of the Academy of Marketing Sciences.
Larm øger vores hjerterytme og skaber stressrespons, forklarer lederne af undersøgelsen. Dette kan medføre, at vi ubevidst spiser mere og hurtigere og vælger mad med flere kalorier og højere fedtprocent.
Hvem spiser du sammen med?
Og så er der de sociale omgivelser – de mennesker, du spiser sammen med, og grunden til, at I spiser sammen. Nye undersøgelser har vist, at når vi spiser et måltid med mennesker, som spiser sundt, er vi også mere tilbøjelige til at foretage gode valg. Det modsatte er også sandt: Spiser man sammen med folk, der æder junkfood og drikker alkohol, er man tilbøjelig til at gøre det samme.
Lige for tiden har vi ikke rigtigt noget valg mht. hvem, vi spiser sammen med, og det kan også have en stor indflydelse på vores kost, siger Scott-Dixon. Fællesnævneren for alle detaljerne: For at spise så sundt som muligt, må du have fokus på dine omgivelser.
"Jeg satser ikke på de perfekte omgivelser under hvert måltid, men derimod på at gøre det lidt bedre, oftere og oftere".
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Fællesnævneren for alle detaljerne: For at spise så sundt som muligt, må du have fokus på dine omgivelser.
"Det er her, jeg forestiller mig et kontinuum,” siger Scott-Dixon. "Jeg satser ikke på de perfekte omgivelser under hvert måltid, men derimod på at gøre det lidt bedre, oftere og oftere". Det betyder, at du spiser et andet sted end ved skrivebordet en gang mere om ugen, end du gør nu. Eller hvis du altid er på de sociale medier, mens du spiser aftensmad, så læg mobilen fra dig en gang om ugen.
Og pointen er? Du behøver ikke foretage større ændringer i dine omgivelser for at være mere opmærksom og træffe sundere beslutninger om mad. Start i de små ting. Ryd op der, hvor du spiser. Begræns distraktionerne. Tænk over tallerkenerne, baggrundsstøjen, samværet. Alle disse små skridt skaber positive omgivelser, der med tiden fører til store resultater.
Gør det til en vane: Tænk på de små, positive ændringer, du kan foretage i dine omgivelser, såsom at sidde ved et bord under mindst et måltid om dagen. Forankr denne nye adfærd til en vane, som du allerede har, fx at tjekke din telefon for at se, hvornår du begynder at spise. Så når du tjekker din telefon, bør du tænke, "jeg sætter mig ned!" Du skal huske at rose dig selv; det vil hjælpe med at gøre det til en vane.