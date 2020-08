Derfor er variation ikke altid bedre

Jo, en masse variation er sjovt, når du træner. Men det er måske ikke det bedste, hvis du ønsker resultater. Prøv at tænke på det sådan her: Det sjove kan opstå ved at beherske én bestemt færdighed, som du kan arbejde med, indtil du når eliteniveau. Så kommer du til at se kæmpe resultater. Læs videre for at finde ud af, hvordan du får dette holdningsskifte fra variation til dygtighed til at fungere for dig.

Mange forsøger bare alt muligt, når de træner, og så håber de, at det hænger ved. Løbe den ene dag, online core-time den næste dag, vægtløftning dagen efter, hvor de ikke rigtig gentager det, de laver.



Gør ikke noget, bare fordi det er hyggeligt, for at prøve noget nyt. Det er mere nuanceret end som så. Hvis du vil nå de bedste resultater, så skal du være velovervejet og udvælge dine øvelser.



De programmer, jeg sammensætter, lader måske ikke til at have en masse variation. Det er heller ikke meningen.



Jeg forstår godt, at variation kan være sjovt, fordi du aldrig kommer til at kede dig – du laver altid noget nyt, som du aldrig har prøvet før.



Men ofte giver en masse variation dig faktisk ikke resultater, fordi du ikke gør noget længe nok til faktisk at nå den ønskede effekt.



Du skal blive ved med at øve en bevægelse, indtil du når et basisniveau af dygtighed, som du så kan bygge ovenpå.