God teknik: Den perfekte frontsquat med en vægtstang

Med vægten placeret ud for dine skuldre når denne squatvariation dybere ind i dine lårmuskler end i dine baldemuskler og kræver en super-stærk core for at afholde din vægtstang – og dit bryst – fra at falde forover. Få mere at vide om, hvordan du gør, med Nike Master Trainer Joe Holders tips.

Stå foran en vægtstang, der er placeret i brysthøjde.

Hvis du er begynder eller har begrænset skuldermobilitet, så lav et krydsgreb (stræk dine arme fremad under barren, så den hviler på dine skuldre, og kryds så dine arme over barren, idet du hviler håndfladerne på barren på modsatte skuldre). Hvis du har større mobilitet, laver du et traditionelt greb (hvil barren på dine skuldre, bøj dine arme, før albuerne fremad og op, mens du griber let fat om bunden af barren med dine fingre placeret lige uden for dine skuldre).

Løft barren ud af stativet, og træd tilbage, idet du placerer dine fødder i hoftebreddes afstand (stå med mere afstand, hvis du har tætsiddende hofter) for at begynde.

Før dine albuer fremad og op, stram din core, og pres dine fødder fast i gulvet, idet du squatter, indtil dine lår er under parallel.

Pres igennem med dine fødder for at vende tilbage til startpositionen. Det er én gentagelse.

Gentag.