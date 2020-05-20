Coach børn til selvtillid

"Husk altid det allervigtigste: At have det sjovt!", siger Julia, der efter en skade forlod sit liv som semi-professionel fodboldspiller og forelskede sig i trænergerningen. Nu er hendes fokus at få børn i bevægelse og familietræning. Hun minder os om, at vi skal "være positive og grine sammen".



At heppe på dit barn og give dem fornemmelsen af at være vindere kan få enorm indflydelse på deres selvtillid. Som Julia siger, "Børn, der dyrker sport med deres forældre, udvikler en følelse af stolthed. Det styrker deres syn på sig selv". "Vi ved, at du allerede er deres største fan, men lige nu, når det kommer til sport, er tiden inde til at råbe højere, give dem et større klap på skulderen og være endnu mere begejstret for deres præstationer end normalt".