Coach børn til selvtillid

Sådan bruger du positiv forstærkning så børnene får mest ud af sport

Det er svært at holde sine børn aktive, når vi ikke kan gå udenfor. I denne artikel deler en af vores trænere fra Nikes Made to Play-program sine tips til at motivere børnene og få dem op af sofaen. Tip: Det handler om at have det sjovt.



Det er en udfordring at motivere børnene til at holde sig aktive, når vi ikke kan gå udenfor. Så vi har spurgt holdet fra Nikes Made to Play, hvordan man får børnene op af sofaen ved hjælp af coaching med de 6 C'er. Vores Made To Play-coaches får 17 millioner børn over hele verden i bevægelse, så de ved virkelig noget om det. Denne uge fortæller Julia Winkler, coach på ungdomsfodboldprogrammet Berlin Kickt, om at opbygge selvtillid.