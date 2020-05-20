Coach børn til selvtillid
Bevægelse
Af Nike Training
Sådan bruger du positiv forstærkning så børnene får mest ud af sport
Det er svært at holde sine børn aktive, når vi ikke kan gå udenfor. I denne artikel deler en af vores trænere fra Nikes Made to Play-program sine tips til at motivere børnene og få dem op af sofaen. Tip: Det handler om at have det sjovt.
Det er en udfordring at motivere børnene til at holde sig aktive, når vi ikke kan gå udenfor. Så vi har spurgt holdet fra Nikes Made to Play, hvordan man får børnene op af sofaen ved hjælp af coaching med de 6 C'er. Vores Made To Play-coaches får 17 millioner børn over hele verden i bevægelse, så de ved virkelig noget om det. Denne uge fortæller Julia Winkler, coach på ungdomsfodboldprogrammet Berlin Kickt, om at opbygge selvtillid.
Selvtillid er altafgørende
"Husk altid det allervigtigste: At have det sjovt!", siger Julia, der efter en skade forlod sit liv som semi-professionel fodboldspiller og forelskede sig i trænergerningen. Nu er hendes fokus at få børn i bevægelse og familietræning. Hun minder os om, at vi skal "være positive og grine sammen".
At heppe på dit barn og give dem fornemmelsen af at være vindere kan få enorm indflydelse på deres selvtillid. Som Julia siger, "Børn, der dyrker sport med deres forældre, udvikler en følelse af stolthed. Det styrker deres syn på sig selv". "Vi ved, at du allerede er deres største fan, men lige nu, når det kommer til sport, er tiden inde til at råbe højere, give dem et større klap på skulderen og være endnu mere begejstret for deres præstationer end normalt".
"Børn, der dyrker sport med deres forældre, udvikler en følelse af stolthed. Det styrker deres syn på sig selv".
Julia Winkler, Coach, Berlin Kickt
Sæt jer mål
At se fremgang kan også hjælpe børn til at føle sig mere selvsikre. Julia fortæller: "Tag dig tid til at sætte dig ned med børnene og fastsætte kort- og langsigtede mål for ugen foran jer. Visualiser jeres målsætninger, og hæng dem op på køleskabet". Hun opfordrer de børn, hun arbejder med, til at tage kontrollen over deres egen træning. "Vær åben for børns ideer om sport, og skab et ritual omkring det at dyrke sport jævnligt. Begynd på samme tidspunkt hver dag. Struktur hjælper børnene til at føle sig sikre".
Hold godt øje med flere gode råd fra de professionelle i Made to Play på NTC-appen.
Sæt jer mål
At se fremgang kan også hjælpe børn til at føle sig mere selvsikre. Julia fortæller: "Tag dig tid til at sætte dig ned med børnene og fastsætte kort- og langsigtede mål for ugen foran jer. Visualiser jeres målsætninger, og hæng dem op på køleskabet". Hun opfordrer de børn, hun arbejder med, til at tage kontrollen over deres egen træning. "Vær åben for børns ideer om sport, og skab et ritual omkring det at dyrke sport jævnligt. Begynd på samme tidspunkt hver dag. Struktur hjælper børnene til at føle sig sikre".
Hold godt øje med flere gode råd fra de professionelle i Made to Play på NTC-appen.