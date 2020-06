Pres dig selv til at forbedre din styrke

Pres dig selv lidt mere for at se store forbedringer af dine færdigheder og din styrke på lang sigt.

En vigtig ting, jeg minder mine kunder om, er vigtigheden i at bryde sine vaner. Det betyder, at i stedet for at gøre, som du plejer, skal du presse dig selv mere.



Det er nemt at klage over, at det, du har prøvet før, ikke har virket, eller at give op, når det bliver virkelig udfordrende. Men i stedet for at klage, hvilket blot gør problemet større, så se dig selv som en, der har en 2.0 mentalitet, hvor du vil blive en lille smule stærkere og sundere hver dag og dermed skabe et fundament at bygge på.



Når folk træner, når de ofte til et punkt, hvor de virkelig anstrenger sig og presses til kanten af, hvad de har opnået tidligere.



Og fordi det er så hårdt, du sveder eller ryster lidt, eller dit hjerte hamrer, så stopper du bare.