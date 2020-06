Anlæg nye vaner via Tiny Habits-metoden

Sådan fungerer Tiny Habits

Små ændringer betyder, at du kan cementere vaner uden at have viljestyrke eller motivation, hvilket er dårlige værktøjer til at ændre vaner. Den videnskabelige forklaring er temmelig enkel: Jo vanskeligere det er, desto mere motivation kræver det. For at kunne lave 100 burpees har du sikkert brug for, at et helt hold hepper på dig. Men når du er alene og du mangler den interne motivation, giver du op, når noget er svært.

For at undgå denne alt-eller-intet-mentalitet er det bedre at gøre det i små portioner. Lov dig selv at lave to burpees hver dag, og det er meget mere sandsynligt, at du gør det, selv efter en lang dag, hvor du derefter flader ud på sofaen. Det handler om at være konsekvent. Og på denne måde får du nemmere succes. Det er den følelse, der skaber varig forandring.