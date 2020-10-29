Anlæg nye vaner via Tiny Habits-metoden

Jeg har skabt et system, der kan hjælpe dig med at opnå langvarige resultater i din sundhed, hvis du vil ændre din daglige rutine på en positiv måde. Jeg kalder det for Tiny Habits.

Jeg har skabt denne metode, fordi jeg personligt ønskede at opbygge gode vaner for at opnå et bedre helbred. Jeg er adfærdsforsker på Stanford Universitetet, og efter 10 års research af tech-produkter lærte jeg dette faktum: Enkelhed ændrer adfærd.

Jeg brugte flere måneder på at undersøge, hvordan jeg kunne føje nye trænings-, ernærings- og restitutionsvaner til min rutine. Mit liv ændrede sig på en ret nem måde i løbet af den tid – men jeg ville finde ud af, om min metode kunne gøre det samme for andre.