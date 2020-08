Lær at sætte mikromål

Vi har alle sat os mål før. Det er let at sætte mål, for det kan være virkelig sjovt at drømme. Men at gøre disse drømme til virkelighed? Det er den svære del.

Mit råd er at tage dit overordnede, store mål og dele det op i mere specifikke, håndterbare, små mål.

Jeg har eksempelvis kunder, der siger, at deres mål er, "Jeg vil komme i form". Det er det overordnede mål. Men det er nemt at udskyde til i morgen, fordi der ikke er nogen deadline eller en kvantitativ måde at måle, om du når dit mål eller ej.

Så jeg beder mine kunder om at være mere specifikke. "Jeg vil gerne komme i form, så jeg starter med at træne". Okay, vi er ved at være der, men det er ikke præcist nok endnu.