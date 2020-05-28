Lær at sætte mikromål

Lær at sætte små mål
Træning og ernæring
Af Betina Gozo
Sådan gør du store drømme til overskuelige og opnåelige opgaver.
Vi har alle sat os mål før. Det er let at sætte mål, for det kan være virkelig sjovt at drømme. Men at gøre disse drømme til virkelighed? Det er den svære del.
Mit råd er at tage dit overordnede, store mål og dele det op i mere specifikke, håndterbare, små mål.
Jeg har eksempelvis kunder, der siger, at deres mål er, "Jeg vil komme i form". Det er det overordnede mål. Men det er nemt at udskyde til i morgen, fordi der ikke er nogen deadline eller en kvantitativ måde at måle, om du når dit mål eller ej.
Så jeg beder mine kunder om at være mere specifikke. "Jeg vil gerne komme i form, så jeg starter med at træne". Okay, vi er ved at være der, men det er ikke præcist nok endnu.
"Hvad er det mindste mål, du kan inddele dit overordnede mål i?"
Betina Gozo
"Jeg vil gerne komme i form, så jeg starter med at træne tre gange om ugen den næste måned". Sådan! Se, dét er et mål, du kan opnå.
Eller måske siger du, at dit mål er: "Jeg vil spise sundere". Når det siges på den måde, er det så vagt, at det næsten er for stort at gennemføre.
Hvad er det bedste råd, som kan hjælpe dig med at opnå dit store mål? Del det op i bittesmå mål.
Gør målet til: "Jeg skærer sodavand væk fra min kost denne uge," eller, "jeg erstatter min aftensnack, der består af vingummibjørne, med et stykke frugt i denne uge". Jeg garanterer, at hvis du siger til dig selv, "Jeg må ikke spise vingummibjørne," så føler du dig elendigt tilpas. Det er en begrænsning, ikke et mål. Gentænk det i stedet som noget, du gør for at understøtte dit store mål.
Hvis du gennemfører dine små mål – træner tre gange om ugen eller erstatter slik med frugt – så ved jeg, at du vil se store resultater.