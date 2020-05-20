7 minutters familietræning

7 minutters familie-burner
Bevægelse
Af Nike Training
Prøv denne familievenlige træning til at holde energien i top.
I denne tid, hvor vi tilbringer så meget tid indendørs, sikkert henslængt foran skærmen, er det vigtigt at give børn tid til at strække ud, bevæge sig og lege. Her er en familievenlig træning, du kan prøve med dine børn for at holde energiniveauet i top.
Børns kroppe har brug for bevægelse efter timevis med undervisning eller scrolling foran skærmene, og børn ved bedre end nogen, hvordan man leger. Så hvorfor ikke tage fat i dem som din træningspartner og bevæge jer sammen?
Detox fra jeres skriveborde
Denne 7-minutters træning, der løsner kroppen helt op, er lavet til at detoxe jeres kroppe, efter at have siddet og faldet sammen ved skrivebordene. Så hvis børnene i dit liv har tilbragt mere tid end sædvanligt sammen med deres skærme, så træk dem op at stå, og tryk på play-knappen.
Hvorfor ikke udfordre dem til at balancere i længere tid under knæ til bryst-stræk for at gøre det lidt sjovere? Den, der falder først, skal stå en runde mere! Den, der står længst tid, kan foreslå en ekstra øvelse til hele familien!
Søg på "For hele familien" på NTC-appen for at finde flere lege og aktiviteter, der holder børnene i gang.