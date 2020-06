7 minutters familietræning

Detox fra jeres skriveborde

Denne 7-minutters træning, der løsner kroppen helt op, er lavet til at detoxe jeres kroppe, efter at have siddet og faldet sammen ved skrivebordene. Så hvis børnene i dit liv har tilbragt mere tid end sædvanligt sammen med deres skærme, så træk dem op at stå, og tryk på play-knappen.



Hvorfor ikke udfordre dem til at balancere i længere tid under knæ til bryst-stræk for at gøre det lidt sjovere? Den, der falder først, skal stå en runde mere! Den, der står længst tid, kan foreslå en ekstra øvelse til hele familien!



Søg på "For hele familien" på NTC-appen for at finde flere lege og aktiviteter, der holder børnene i gang.