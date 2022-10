Zeig, was es heißt, du selbst zu sein. Eine Hommage an die LGBTQIA+-Community samt klassisch weißem Obermaterial, das sich mit der Zeit abnutzt und ein energiegeladenes Design zum Vorschein bringt. Und dieses Farbdesign ist so individuell, wie der Mensch selbst. Du kannst den Look personalisieren oder den Dingen ganz einfach ihren Lauf lassen. In beiden Fällen sorgen die Zoom Air-Dämpfung und die ultraweiche Zunge für unvergleichlichen Tragekomfort. Eine versteckte Tasche in der Zunge eignet sich zur Aufbewahrung deiner Essentials. Habe wir schon erwähnt, dass du die Wahl zwischen blauen, rosafarbenen und weißen Schnürsenkeln hast? Am Ende steht ein durchgehend aufregender und vielseitig kombinierbarer Style.

SKU: DR4876-100