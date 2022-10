NOCTA, die Kollektion für das Kollektiv, ist endlich da. Die passgenaue Bekleidung ist zwar eine Hommage an den Sport, aber inspiriert ist sie von denjenigen, die die Straßen durchstreifen und nach funktionalen, bequemen und stylischen Essentials für den Alltag suchen.



Die zeitlosen Silhouetten und Styles spiegeln die jahrelange Evolution von Nike perfekt wider. Bei diesem Drop sorgt eine offensive und außergewöhnliche Farbpalette in University Gold für einen bleibenden ersten Eindruck. Die Kombination aus funktionellen und stylishen Details wie reflektierenden Paspelierungen und abgeschrägten Swooshes in der Kollektion sorgt für einen subtilen und dennoch unverwechselbaren Look. Jedes Teil zeigt die Symbole von NOCTA und den Spirit der Nacht.