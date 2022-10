179,99 €

Chris Gibbs und seine Crew haben das Spiel verändert, indem sie in den 90ern die Welt nach der hipsten Ausrüstung durchkämmten und ausschließlich von Schuhen aus Japan besessen waren. Jetzt legt UNION seine Favorites aus dieser Ära für eine Kollektion neu auf, die eine Hommage an die drei Städte ist, die sie ihr Zuhause nannten – New York City, Los Angeles und Tokio. Der UNION x Dunk Low "Argon" Colorway mit einem Obermaterial aus Ripstop und unvollendeten Nähten verleiht dem Klassiker, der Gibbs vor Jahren inspirierte, einen neuen Touch.

SKU: DJ9649-400