Das Vermächtnis von Virgil Abloh setzt sich mit dem Air Force 1 Mid fort. Um 40 Jahre AF1 zu feiern, hat er die legendäre Silhouette in einer futuristischen Version neu interpretiert.

Leicht, luftiges Mesh mit Holzoptik verleiht dem Sneaker einen funktionalen Look. Die Außensohle mit Spikes ist ein direkter Bezug zur ISPA-Philosophie: "Improvise. Scavenge. Protect. Adapt." Und wie immer hat Virgil noch genug Platz gelassen, dass sich andere kreativ austoben können: Traditionelle Schnürsenkel werden mit einem zweiten Set kombiniert, in die Flywire-Fasern eingearbeitet sind. Das Ergebnis: eine modernisierte und experimentelle Version des meist gefeierten Sneakers in der Geschichte.

SKU: DO6290-100