Najít prodejnu
Nápověda
Stav objednávky
Doprava a doručení
Vrácení zboží
Tabulky velikostí
Kontaktuj nás
Zásady ochrany soukromí
Prodejní podmínky
Podmínky používání
Pošli nám zpětnou vazbu
Přidej se k nám
Přihlásit se
Novinky
Nakupovat všechny novinky
Bestsellery
SNKRS – kalendář uvádění novinek
Rychlý přehled
Air Max Home
Vylepšené ikony Jordan
Základní kousky ACG
Inspiruj se: Nike Style By
Kolekce Scary Good: to nejlepší pro fotbal
Právě v kurzu
Běžecké boty s maximálním tlumením
Běžecké boty s oporou a tlumením
Oblečení na volný čas
Hybridní trénink
Soupravy fotbalových klubů
Novinky: Muži
Nejlepší kousky do tělocvičny
Boty
Všechny boty
Volný čas
Jordan
Běh
Fotbal
Basketbal
Trénink a cvičení
Skateboarding
Vlastní boty
Oblečení
Všechno oblečení
Topy a trička
Mikiny
Kraťasy
Teplákové soupravy
Kalhoty a legíny
Bundy
Doplňky
Sport
Tenis
Golf
Novinka pro ženy
Novinky: Air Max Muse a Air Superfly
Styly inspirované fotbalem
Legíny
Kalhoty
Sladěné soupravy
Sportovní podprsenky
Jóga
Novinky: Děti
Destinace teenagerů
Kolekce Nike x LEGO®
Tělocvik
Doplňky
Děti podle věku
Teenageři (13–17 let)
Větší děti (7–12 let)
Malé děti (3–7 let)
Kojenci a batolata (0–3 roky)
Novinky ve sportu
Jordan Sport
Události Nike Running
Všechno na běh
Všechno na fotbal
Všechno na trénink a cvičení
Více sportu
Všechno na sport
Výprodej a akce
Nakupuj ve výprodeji
Výprodej Jordan
Výprodej pro muže
Výprodej pro ženy
Výprodej pro děti
Výprodej podle sportu
Často vyhledávané termíny