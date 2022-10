109,99 €

Odložení premiéry skateboardingu na letní sportovní slavnosti sice některé sny pozastavilo, jiné sny to ale splnilo. Parrův původní nápad na Nike SB Dunk Low Pro, které by byly sladěné s federačními spupravami, které pro tu vzácnou chvíli navrhoval, se stal skutečností díky času navíc a novým příležitostem rozvíjet svou návrhářskou estetiku s využitím svých typických tónů a stylů

Parra se nevzdává své abstrakce krajiny ani charakteristických barev a jako základ zcela nového kousku si vybral svěže bílý klasický model Dunk Low. Do něj pak vplétá vlnité geometrické prvky a vířící barvy, které vytvářejí expresivní motivy. Model Nike SB Parra Dunk Low Pro vyvažují čistě bílé plochy, výrazné černé logo Swoosh a po celé ploše ilustrovaná stélka. Jde o ztělesnění aktivní představivosti.