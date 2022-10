Kdybyste byli ve vesmíru, jak byste opravovali svoje boty? Použili byste to, co máte před sebou. Náš inovační tým se zaměřil na myšlenku udržitelného života v souladu s krajinou a vytvořil úplně nový design, ve kterém se snoubí moderní technologie s odpadem. Zrodil se Space Hippie. Každý produkt Space Hippie představuje probíhající experiment a 25–50 % jeho hmotnosti je vyrobeno z recyklovaných materiálů. Je to velký krok s hodně malou uhlíkovou stopou.

Hnutí hippies výrazně ovlivnilo uvědomělost Američanů. Vyzývalo totiž lidi k chytrosti, přemýšlení o zdrojích a budoucnosti i k tomu, abychom se snažili planetu zatěžovat co nejméně. Naši návrháři se naladili na svoje vnitřní hippies a vrhli se na tašky odřezků a hromady zbytků z výroby. Použili jsme, co jsme měli: odpad a tak. Nechtěli jsme, aby se z odpadu staly odpadky. Proto jsme se obrátili ke snílkům z minulosti a hledali u nich inspiraci na sny budoucnosti.