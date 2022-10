Věděli jsme, že pokud chceme vymyslet, co všechno je v rámci cyklu životnosti produktu možné, musíme vyrazit novou, zatím úplně neznámou cestou. Využili jsme zbytky z našich továren, které tak nekončí na skládkách ani v řekách, z recyklovaných materiálů utkali vlákno a začali vyrábět nové boty z odpadu. Proces původně vznikl v Nike Innovation Kitchen, kde jsme se společně rozhodli opustit svoji komfortní zónu, dali hlavy dohromady a vymysleli pár opravdu šílených konceptů. Abychom ale proměnili Space Hippie z cool nápadu v našich hlavách do podoby fantastických bot na nohou, museli jsme se přesunout od návrhářského prkna a začít si hrát s prototypy. Objevili jsme revoluční způsoby, jak navrhovat boty pro nový svět. Připadali jsme si jako šílení vědci, kteří si hrají v laboratoři budoucnosti.

Nechali jsme se vést Billem Bowermanem, kterému jsme s láskou říkali původní Space Hippie, kvůli jeho ulítlým nápadům na vlastní výrobní postupy, jako bylo lití gumy na vaflové formy. V téhle fázi procesu jsme vzali ty nejbláznivější nápady, které jsme dokázali vymyslet, a zkoumali, jak by si vedly v reálu. Ve finále je každý model Space Hippie tvořený z 25 až 50 % recyklovanými materiály.