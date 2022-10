Naše poslání je jednoduché – vytvořit boty s nejmenší uhlíkovou stopou v historii. Jak? Vyrábíme je z odpadu. Všechny modely Space Hippie obsahují 25–50 % recyklovaného odpadu. Lidi tvrdili, že to nebude fungovat. Říkali, že to nebude možné. Ale tým Space Hippie prokázal, že je. Společnost Nike měla vždycky utkvělou představu o navrhování nejlepších bot za každou cenu. Ale vzhledem k dnešním klimatickým výzvám musí být nejlepší boty navržené s ohledem na udržitelnost. To znamená, že na jejich výrobu spotřebujeme míň energie, zanecháme míň odpadu a vytvoříme design s celkově nižším dopadem. Jako výrobci jsme si museli znovu uvědomit, co představuje získávání zdrojů, výroba a vylepšování produktů, které navrhujeme – abychom předefinovali design způsobem, který ještě nebyl v Nike nikdy použitý.

Proces vymýšlení bot Space Hippie byl jako vkročit do tmavé místnosti bez baterky. Tím, že jsme se vydali do neznáma a začali vnímat dokonalost v širším kontextu, jsme posunuli svoje myšlení. Naučili jsme se, jak vytvořit boty, co splňují náš cíl chránit planetu a na které zároveň můžeme být hrdí. Kolekce Space Hippie vznikla záhadou. Přáli jsme si objevit místo, kde se zábava prolíná s tajemnem. A našli jsme ho.