Protíráš si oči, jestli tě neklame zrak? Ne, oči si s tebou nezahrávají. Opravdu máš před sebou svršek modelu Plus, který přechází do viditelné jednotky Max Air z roku 1997. Air Max 97 / Plus je další úchvatná verze tenisky, jejíž tvůrci se nebáli to trochu prokombinovat a kreativně se vyřádit. Tohle nové, nepřehlédnutelné provedení má sytě růžovou barvu s trochou pestrobarevných prvků.