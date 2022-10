Spojením zvlněného designu svršku z roku 1997 s viditelnou pěnovou mezipodešví Max Air modelu Plus vznikl další úžasný kousek Air Max Plus / 97, jehož tvůrci se nebáli to trochu prokombinovat a kreativně se vyřádit. Tohle nové, nepřehlédnutelné provedení má sytě růžovou barvu s trochou pestrobarevných prvků.