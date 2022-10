Phil Knight byl vždycky pyšný na to, že pochází z Oregonu. Je také pyšný na to, že běhal za Oregonskou univerzitu, kterou vystudoval. Díky přehlídce bot v projektu ‚15 let modelu SB Dunk‘ je zcela jasné, že žádný opravdový příběh se neobešel bez páru modelu Dunk. V roce 2003 vznikl nápad, že by bylo dobré vzdát hold zakladateli společnosti. Nebylo to obtížné: barvy Oregonské univerzity a Philova přezdívka na zadní straně. Hračka.