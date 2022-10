V počátcích designu modelu SB Dunk se tým co do inspirace výrazně spoléhal na své jezdce. Někdy se jednalo o grafiku na jejich prknech, jindy o to, co měli na sobě. V roce 2002 uvedl Reese Forbes signature džíny, které měly spoustu obnošených detailů. Úspěšný umělecký ředitel Natas Kaupas pomáhal Reeseovi vdechnout botě život. První vzorky boty měly na stélce Natasovy návrhy, ale na botu, která se začala vyrábět, se nakonec nedostaly.