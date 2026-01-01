Sommerkleidung(485)

Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
CHF 150
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
CHF 80
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 185
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
CHF 64.95
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
CHF 55
Nike Swift
Nike Swift Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 55
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
CHF 135
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
Bestseller
Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
CHF 37
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Trainings-Tanktop für Herren
Nike Dri-FIT
Trainings-Tanktop für Herren
CHF 37
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh für Herren
Nike Metcon 10
Workout-Schuh für Herren
CHF 160
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kurzarm-Trikot (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Kurzarm-Trikot (ältere Kinder)
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Webshorts für ältere Kinder
CHF 45
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mules (Herren)
Ausverkauft
Nike Mind 001
Pregame Mules (Herren)
CHF 105
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary
Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
CHF 57
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
CHF 94.95
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 260
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 75
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
CHF 80
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
CHF 150
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 57
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
Nike Air Force 1 '07
Herrenschuh
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Herren)
Nike P-6000
Schuh (Herren)
CHF 145
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hemd für Herren
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-Hemd für Herren
CHF 105
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
CHF 94.95
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Structure 26
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 170
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (ältere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (ältere Kinder)
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
CHF 80
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT Repel Laufshorts mit mittelhohem Bund (Mädchen, ca. 8 cm)
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Dri-FIT Repel Laufshorts mit mittelhohem Bund (Mädchen, ca. 8 cm)
CHF 55
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Structure 26
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 170
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
+1
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
CHF 135
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockeres Kurzarm-T-Shirt für Damen
Nike Sportswear
Lockeres Kurzarm-T-Shirt für Damen
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Kurzarmshirt (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-Kurzarmshirt (Damen)
CHF 45
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
CHF 99.95
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
CHF 40
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Structure Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike Sportswear
Nike Sportswear Faltenrock mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Faltenrock mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Laufschuh für ältere Kinder
Nike Pegasus 42
Laufschuh für ältere Kinder
CHF 115
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh (Damen)
Nike Metcon 10
Workout-Schuh (Damen)
CHF 160
Nike Air Rift
Nike Air Rift Damenschuh
Nike Air Rift
Damenschuh
CHF 150
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Eng anliegendes, kurzärmliges Ripp-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Chill Knit
Eng anliegendes, kurzärmliges Ripp-Oberteil für Damen
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weiter Bubble-Skirt (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Weiter Bubble-Skirt (Damen)
CHF 64.95
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Eng geschnittener Ripp-Skort mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Knit
Eng geschnittener Ripp-Skort mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 57
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 8-Zoll-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV 8-Zoll-Shorts für Herren
CHF 110
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT Shori Strick-Shorts (Herren)
Nike Tech
Dri-FIT Shori Strick-Shorts (Herren)
CHF 75
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hemd für Herren
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-Hemd für Herren
CHF 105
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
CHF 94.95
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Structure 26
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 170
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (ältere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (ältere Kinder)
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Longsleeve aus Satin (Damen)
CHF 80
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT Repel Laufshorts mit mittelhohem Bund (Mädchen, ca. 8 cm)
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Dri-FIT Repel Laufshorts mit mittelhohem Bund (Mädchen, ca. 8 cm)
CHF 55
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Structure 26
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 170
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
+1
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
CHF 135
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockeres Kurzarm-T-Shirt für Damen
Nike Sportswear
Lockeres Kurzarm-T-Shirt für Damen
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Kurzarmshirt (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-Kurzarmshirt (Damen)
CHF 45
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
CHF 99.95
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
CHF 40
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Structure Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike Sportswear
Nike Sportswear Faltenrock mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Faltenrock mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Laufschuh für ältere Kinder
Nike Pegasus 42
Laufschuh für ältere Kinder
CHF 115
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh (Damen)
Nike Metcon 10
Workout-Schuh (Damen)
CHF 160
Nike Air Rift
Nike Air Rift Damenschuh
Nike Air Rift
Damenschuh
CHF 150
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Eng anliegendes, kurzärmliges Ripp-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Chill Knit
Eng anliegendes, kurzärmliges Ripp-Oberteil für Damen
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weiter Bubble-Skirt (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Weiter Bubble-Skirt (Damen)
CHF 64.95
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Eng geschnittener Ripp-Skort mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike Sportswear Chill Knit
Eng geschnittener Ripp-Skort mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 57
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 8-Zoll-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV 8-Zoll-Shorts für Herren
CHF 110
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT Shori Strick-Shorts (Herren)
Nike Tech
Dri-FIT Shori Strick-Shorts (Herren)
CHF 75

Sommer-Essentials: Looks für sonnige Tage

Von Tops und Shorts bis zu funktionalen Accessoires: In unserer Kollektion mit Sommerkleidung findest du die optimale Ausrüstung, um dein Training zu perfektionieren. Freu dich auf smarte Sportswear in minimalistischen, lässigen Styles. Atmungsaktive Materialien kühlen die Haut, während dir dehnbares Gewebe viel Bewegungsfreiheit schenkt. Trage dazu Sneaker, die mit unserer leichtgewichtigen und zugleich stützenden Schaumstoffdämpfung ausgestattet sind, und schon bist du startklar, wenn die Sonne scheint.


Wer hart trainiert, kommt unweigerlich ins Schwitzen. Deshalb haben wir unsere Basics für den Sommer mit High-Performance-Technologie hergestellt, darunter auch das Nike Dri-FIT Material. Diese feuchtigkeitsableitenden Fasern leiten den Schweiß von der Haut weg und bringen ihn an die Gewebeoberfläche. Aufgrund schnelltrocknender Eigenschaften kann die Feuchtigkeit dann rasch verdunsten. Unsere dynamischen Designs sind dank Mesh-Einsätzen sogar noch atmungsaktiver. Hierbei stützen wir uns auf Analyse-Daten von Athlet:innen und platzieren das Mesh an den Körperstellen, die am schnellsten erhitzen. So kommt die Luft genau dorthin, wo du sie am meisten brauchst.


Ab in die Sonne! Zu den Nike Sommer-Outfits gehören auch Accessoires für aktive Tage. Luftige Caps bieten willkommenen Schutz vor Hitze und grellem Sonnenlicht. Achte auf Vier-Wege-Stretch und verstellbare Riemenverschlüsse, damit deine Cap perfekt sitzt. Falls du ein Outdoor-Abenteuer abseits befestigter Wege planst, schau dir vor allem unsere strapazierfähigen Rucksäcke und Crossbody-Taschen an. Hier findest du Modelle mit zahlreichen Taschen und Fächern, in denen du alles übersichtlich verstauen kannst. Reißverschlüsse sorgen für zusätzliche Sicherheit. Damit du unterwegs immer genug zu trinken hast, haben wir auch ergonomische Wasserflaschen mit großem Fassungsvermögen im Angebot.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf deiner Sommer-Essentials auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.