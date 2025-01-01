  1. Bekleidung
Sommer-Tops & Sommer-Oberteile(73)

Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
CHF 40
Nike Hyverse
Nike Hyverse Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Hyverse
Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
CHF 42
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Herren-T-Shirt
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Premium Essentials
Herren-T-Shirt
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
CHF 40
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
CHF 35
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
CHF 30
Nike Miler
Nike Miler Kurzarm-Laufoberteil für Herren
Nike Miler
Kurzarm-Laufoberteil für Herren
CHF 42
Nike Sportswear
Nike Sportswear Max90 T-Shirt
Nike Sportswear
Max90 T-Shirt
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
CHF 40
Nike ACG
Nike ACG Herren-T-Shirt
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Herren-T-Shirt
CHF 57
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Bestseller
Nike Stride
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
CHF 52
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
CHF 47
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
CHF 30
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Diamond-Tanktop für Damen
CHF 40
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-Kurzarmshirt mit schmaler Passform für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT-Kurzarmshirt mit schmaler Passform für Damen (Schwangere und Mütter)
CHF 52
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary
Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
CHF 52
Nike Trail
Nike Trail Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Trail
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
CHF 60
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT Longsleeve für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Relaxed
Dri-FIT Longsleeve für Damen
CHF 45
Nike Dri-FIT Miler
Nike Dri-FIT Miler Trainingsoberteil für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Miler
Trainingsoberteil für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Damen
CHF 45
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 20
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary
Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
CHF 55
Nike One Swoosh
Nike One Swoosh Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Swoosh
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 47
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Kurzarm-Fußballoberteil für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Strike
Kurzarm-Fußballoberteil für ältere Kinder
CHF 37
Nike Miler
Nike Miler Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Laufoberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Laufoberteil für Herren
CHF 40
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie für(ältere Kinder)
Kylian Mbappé
T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie für(ältere Kinder)
CHF 32
Nike ACG "Lungs"
Nike ACG "Lungs" Longsleeve für Herren
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lungs"
Longsleeve für Herren
CHF 64.95
Jordan Sport
Jordan Sport Ärmelloses Dri-FIT-Oberteil für Herren
Jordan Sport
Ärmelloses Dri-FIT-Oberteil für Herren
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damen-Fußballtrikot
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Damen-Fußballtrikot
CHF 65
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
CHF 35
Nike Trophy23
Nike Trophy23 Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder
Nike Trophy23
Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für ältere Kinder
CHF 22
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
CHF 45
Nike Trail
Nike Trail Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Trail
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herren-T-Shirt
Nike Sportswear
Herren-T-Shirt
CHF 30
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Herren-T-Shirt
Jordan Jumpman
Herren-T-Shirt
CHF 40
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Singlet für Herren
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Lauf-Singlet für Herren
CHF 94.95
Nike
Nike Dri-FIT Singlet (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike
Dri-FIT Singlet (Damen)
CHF 52
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Kylian Mbappé Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 42
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
CHF 35
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Enges, kurz geschnittenes Mini-Rib-Tanktop für Damen
Nike Sportswear Chill Knit
Enges, kurz geschnittenes Mini-Rib-Tanktop für Damen
CHF 35
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Kurzarm-T-Shirt für Herren
Jordan Jumpman
Kurzarm-T-Shirt für Herren
CHF 35
Jordan Sport
Jordan Sport Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
CHF 45
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
CHF 87
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Bestseller
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 40
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Lauf-Tanktop für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Lauf-Tanktop für Herren
CHF 35
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Enges, kurz geschnittenes Mini-Rib-Tanktop für Damen (große Größe)
Nike Sportswear Chill Knit
Enges, kurz geschnittenes Mini-Rib-Tanktop für Damen (große Größe)
CHF 35
Nike ACG
Nike ACG T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie für(ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie für(ältere Kinder)
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kurz-T-Shirt (Mädchen)
Nike Sportswear
Kurz-T-Shirt (Mädchen)
CHF 32

Sommer-T-Shirts: hitzefrei durch den Tag

Bleib cool, trocken und frisch – unsere Sommer-Tops können bei deinem Pensum nämlich locker mithalten. Dank atmungsaktiver, locker geschnittener Designs kannst du dich selbstbewusst bewegen und selbst bei Hitze intensiv trainieren. Entdecke eine Vielzahl an Silhouetten, darunter klassische ärmellose Designs und Tanktops, die wie geschaffen sind für die Sommermonate. In puncto Farbe ist für jeden Geschmack etwas dabei – von klassischem Schwarz über neutrale Naturtöne bis zu kräftigen Farben, die den Spirit des Sommers widerspiegeln.


Keine Angst vorm Schwitzen


Und hier kommen unsere Sommer-T-Shirts mit Nike Dri-FIT Technologie ins Spiel. Dieses intelligente Material leitet den Schweiß von der Haut weg, damit er schnell verdunsten kann. So genießt du stets ein trockenes Tragegefühl – sogar dann, wenn du beim Training all-in gehst. Achte auch auf die gestickten Ösen unter den Armen, die die Luftzirkulation erhöhen und genau die Körperstellen kühlen, die am schnellsten erhitzen.


Performance auf Abruf


Lass dich beim Training durch nichts ablenken. Profitiere von einem superleichten Tragegefühl und entscheide dich für ein Sommer-Top aus Seersucker. Mit seiner leichten Struktur, die den Körper schneller abkühlen lässt, ist dieses weiche Material ideal für heiße Tage. Wer viel Wert auf eine optimale Luftzirkulation legt, liegt mit einem ärmellosen Sommer-Oberteil aus Mesh goldrichtig. Fans von softer Baumwolle haben außerdem reichlich Auswahl an luftigen Modellen für den Alltag. Baumwolle in schwerer Qualität fühlt sich wiederum etwas dicker an und eignet sich für alle, die in den kühleren Abendstunden trainieren wollen.


Immer flexibel bleiben


Bewege dich uneingeschränkt, egal, welche Challenge gerade auf dich wartet. Unser Sortiment umfasst Sommer-T-Shirts mit Zwickel unter den Armen, die dir mehr Bewegungsfreiheit geben, sodass du dich beliebig recken und strecken kannst. Ein relaxter Look ist dir besonders wichtig? Dann schau dir unbedingt unsere lässigen Oversized-Modelle an. Überschnittene Schultern und ein besonders lockerer Fit kreieren die ultimativ entspannte Silhouette, während das verlängerte Rückenteil für zusätzliche Abdeckung sorgt. Ein figurbetontes Cropped Sommer-Top verleiht dir hingegen eine dynamische Ausstrahlung und liegt zudem kaum spürbar auf der Haut.


Mühelos zu kombinieren


Die Sommer-Tops von Nike sind genauso vielseitig wie deine Persönlichkeit. Ein Wende-Shirt, das dir zwei Looks in einem schenkt, ist das perfekte Basic für dein Schönwetter-Training. Klassisch geschnittene T-Shirts sind so zeitlos wie praktisch, denn als typisches Layering-Piece können sie bei jeder Temperatur zum Einsatz kommen. Um dir das Layering zu erleichtern, wähle eine figurbetonte Silhouette. Doch ganz egal, für welchen Style du dich entscheidest: Die flachen Nähte minimieren das Scheuern auf der Haut und du kannst dich ungestört darauf konzentrieren, dein Bestes zu geben.


Beteilige dich an unserer Mission


Zum Schutz unseres Planeten müssen wir alle einen Beitrag leisten. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf unserer Oberteile für den Sommer auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Wir haben unser Ziel zwar noch nicht erreicht, sind aber auf dem besten Weg dorthin.