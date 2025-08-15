  1. Nike Sportswear
  2. Neuheiten

Neue Produkte Mädchen Sportswear

Nike Air Max Dn x LEGO® Kollektion
Nike Air Max Dn x LEGO® Kollektion Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max Dn x LEGO® Kollektion
Schuh (ältere Kinder)
CHF 170
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion T-Shirt (ältere Kinder)
Nike x LEGO® Kollektion
T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 35
Nike x LEGO® Collection Heritage
Nike x LEGO® Collection Heritage Rucksack (25 l)
Bald verfügbar
Bald verfügbar
Nike x LEGO® Collection Heritage
Rucksack (25 l)
CHF 50
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jacke (ältere Kinder, Mädchen)
Frisch eingetroffen
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Jacke (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 77
Nike Air Max Nova
Nike Air Max Nova Schuh (jüngere Kinder)
Frisch eingetroffen
Frisch eingetroffen
Nike Air Max Nova
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 77
Nike Air Max Nova
Nike Air Max Nova Schuh (Babys/Kleinkinder)
Frisch eingetroffen
Frisch eingetroffen
Nike Air Max Nova
Schuh (Babys/Kleinkinder)
CHF 65
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
CHF 95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 82
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger (Mädchen)
CHF 82
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 95
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 32
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Crop-T-Shirt (Mädchen)
Bald verfügbar
Bald verfügbar
Nike x LEGO® Kollektion
Crop-T-Shirt (Mädchen)
CHF 30
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Schuh (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Ava Rover
Schuh (ältere Kinder)
CHF 130
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Schuhe für ältere Kinder
Nike Air Max 90 LTR
Schuhe für ältere Kinder
CHF 140
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Fleece-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
CHF 52
Nike Sportswear Metro Ground
Nike Sportswear Metro Ground Hose für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Metro Ground
Hose für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Sportswear
T-Shirt (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 32
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 60
Nike SB
Nike SB T-Shirt (ältere Kinder)
Nike SB
T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 35
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts (Mädchen)
Nike Sportswear
Webshorts (Mädchen)
CHF 45
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
CHF 125
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap für Kinder
Nachhaltige Materialien
Nachhaltige Materialien
Nike Dri-FIT Club
Unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap für Kinder
CHF 25