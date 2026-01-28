Nike Black Friday für Kinder

Nike Shox TL
Nike Shox TL
19 % Rabatt
Nike Dunk Low x LEGO® Kollektion
Nike Dunk Low x LEGO® Kollektion
29 % Rabatt
Nike Dri-FIT Academy
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Academy
29 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
28 % Rabatt
Nike Pro Dri-FIT
Recyclingmaterialien
Nike Pro Dri-FIT
22 % Rabatt
Nike One Fitted
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
11 % Rabatt
Nike Full Force Low
Nike Full Force Low
29 % Rabatt
Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy
Recyclingmaterialien
Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy
29 % Rabatt
Nike
Recyclingmaterialien
Nike
24 % Rabatt
Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2
29 % Rabatt
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
28 % Rabatt
Nike
Nike
22 % Rabatt
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low
29 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
29 % Rabatt
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
29 % Rabatt
Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy
Recyclingmaterialien
Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy
29 % Rabatt
Nike Air Max Dn x LEGO® Kollektion
Nike Air Max Dn x LEGO® Kollektion
29 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
29 % Rabatt
Sky Jordan 1
Sky Jordan 1
28 % Rabatt
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
28 % Rabatt
Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"
29 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
28 % Rabatt
Nike Dunk Low SE
Nike Dunk Low SE
29 % Rabatt
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
29 % Rabatt

Nike Black-Friday-Angebote für Kinder 2025: Komfort, der den ganzen Tag anhält

Ob Schulsport oder Wochenende im Park – mit den Nike Black-Friday-Deals sind Kinder für jede Challenge bereit. Entdecke atmungsaktive Oberteile, federnde Schuhe und praktische Accessoires, die Bewegung noch spannender machen. Dank der innovativen Nike Dri-FIT Technologie wird Schweiß von der Haut abgeleitet und kann schneller verdunsten. So fühlen sich die Kids beim Toben oder Training angenehm frisch und bleiben trocken. Und wenn es draußen kälter wird, hält Kleidung mit Therma-FIT Material die Körperwärme im Inneren, ohne zu beschweren. Das Ergebnis? Rundum Wohlfühlkomfort – bei jedem Wetter und bei jedem Abenteuer.

Unsere Nike Black-Friday-Kinderschuhe verleihen jedem Schritt extra Power. Wie bei den Erwachsenenmodellen setzen wir auf hochwertige Materialien und innovative Technologien, damit schon die Jüngsten ihr Bestes geben können. Leichte Schaumstoff-Mittelsohlen dämpfen jeden Schritt und schützen kleine Füße beim Rennen, Springen oder Spielen. Griffige Traktionsmuster bieten sicheren Halt auf jedem Untergrund, während Klettverschlüsse und elastische Schnürsysteme die Schuhe fest am Fuß fixieren – selbst bei schnellen Drehungen. Und natürlich darf der legendäre Nike Swoosh auch am Nike Black Friday für Kinder nicht fehlen – ein ikonisches Detail, das jedem Look eine sportliche Note verleiht.

Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Black-Friday Kids-Deals mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.