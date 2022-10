Willkommen bei Kapitel 2 von "Find Your Fast: Ein Nike Lauf-Guide". Hier findest du Tipps, wie du auf dem, was du im ersten Kapitel gelernt hast, aufbauen kannst. Wenn es darum geht, bei der Sache zu bleiben, gibt es viel, was dir dabei helfen kann: Selbstvertrauen, Beständigkeit, Tempo, Kraft, um nur einige Beispiel zu nennen. All das erlangst du nur durch ständiges Wiederholen. Wir haben ein paar Vorschläge für ich, wie du deine Routine aufbaust und beibehältst.