Histoire et héritage de la chaussure de basket LeBron Soldier

Deux générations de fans de basket ont assisté aux exploits de LeBron James avec la LeBron Soldier.

La première fois, c'était avec les Cavaliers de Cleveland, qui disputaient un match difficile pendant les finales de la Conférence Est de 2007. La Zoom Soldier aux pieds, LeBron a inscrit les 25 derniers points, pour une victoire en double prolongation pendant le 5e match.

La seconde fois, le basketteur portait la chaussure pour les finales de la NBA en 2016. Cette fois chaussé de la Soldier X, LeBron a fait un retour en force avec trois victoires consécutives qui ont permis à Cleveland de récupérer le titre. Le joueur a fait passer Cleveland en tête de la ligue, en plus de placer la Soldier au rang de chaussure de basket légendaire aux yeux des fans.

Jason Petrie, designer des chaussures Nike de LeBron, explique que la gamme Soldier est née d'un objectif clair : concevoir un modèle léger, qui apporte stabilité et confort sur le terrain.

« Il fallait que LeBron profite d'un maintien ultime. Alors on a basé toute la conception de la chaussure là-dessus. Le résultat ? Une puissance protectrice et contrôlée pour ses pieds, raconte Jason Petrie.

Mode playoffs, chaussures d'équipe, FlyEase, sangles, lacets… il y a eu de tout au fil des années. Mais LeBron a toujours pu compter sur ces modèles quand il en avait besoin. Avec la Soldier, beaucoup de ces performances ont façonné son héritage. »

En lien avec la sortie de la LeBron Soldier 14 le 1er août 2020, on te propose de découvrir l'histoire et l'évolution de la LeBron Soldier depuis 2005.