Histoire et héritage de la chaussure de basket LeBron Soldier
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Découvre l'évolution de cette chaussure culte au fil des années.
Publication du contenu d'origine : 15 janvier 2019
Deux générations de fans de basket ont assisté aux exploits de LeBron James avec la LeBron Soldier.
La première fois, c'était avec les Cavaliers de Cleveland, qui disputaient un match difficile pendant les finales de la Conférence Est de 2007. La Zoom Soldier aux pieds, LeBron a inscrit les 25 derniers points, pour une victoire en double prolongation pendant le 5e match.
La seconde fois, le basketteur portait la chaussure pour les finales de la NBA en 2016. Cette fois chaussé de la Soldier X, LeBron a fait un retour en force avec trois victoires consécutives qui ont permis à Cleveland de récupérer le titre. Le joueur a fait passer Cleveland en tête de la ligue, en plus de placer la Soldier au rang de chaussure de basket légendaire aux yeux des fans.
Jason Petrie, designer des chaussures Nike de LeBron, explique que la gamme Soldier est née d'un objectif clair : concevoir un modèle léger, qui apporte stabilité et confort sur le terrain.
« Il fallait que LeBron profite d'un maintien ultime. Alors on a basé toute la conception de la chaussure là-dessus. Le résultat ? Une puissance protectrice et contrôlée pour ses pieds, raconte Jason Petrie.
Mode playoffs, chaussures d'équipe, FlyEase, sangles, lacets… il y a eu de tout au fil des années. Mais LeBron a toujours pu compter sur ces modèles quand il en avait besoin. Avec la Soldier, beaucoup de ces performances ont façonné son héritage. »
En lien avec la sortie de la LeBron Soldier 14 le 1er août 2020, on te propose de découvrir l'histoire et l'évolution de la LeBron Soldier depuis 2005.
Évolution de la LeBron Soldier
1.LeBron Zoom 20-5-5
- Année : 2005
- Coloris marquants : blanc/noir ; bleu marine/rouge ; blanc/doré
- Infos de design : l'ADN de la Soldier vient de la Zoom 20-5-5. Issue de la série Nike Basketball Battleground, la chaussure affiche un look robuste pour jouer en extérieur. Les sangles au milieu et à l'avant du pied sont devenues la marque de fabrique de la gamme.
2.LeBron Zoom Soldier
- Année : 2007
- Coloris marquant : bleu marine/blanc
- Infos de design : la Zoom Soldier se caractérise surtout par ses sangles en relief sur la semelle intermédiaire et au talon. Pour plus de réactivité sous le pied, LeBron a pu compter sur l'amorti Zoom Air. Le cuir foulonné a apporté une fiabilité que le basketteur a su exploiter pour mener son équipe à la victoire dans la série décisive de 2007. Le designer ajoute : « La gamme Soldier ne serait pas ce qu'elle est sans toute cette performance. Beaucoup de personnes associeront éternellement ce souvenir à cette silhouette ».
3.LeBron Soldier II
- Année : 2008
- Coloris marquants : blanc/noir/doré/rouge ; blanc/bleu marine/rouge
- Infos de design : conçue pour que LeBron la porte à Pékin pendant l'été 2008, la Soldier II se démarque du reste de la collection. L'empeigne est dépourvue des sangles caractéristiques et l'accent est mis sur la résistance de la chaussure.
« Nous voulions préparer LeBron pour cet été, mais aussi donner la possibilité à ses fans de jouer en extérieur sans déchirer leurs chaussures », affirme Jason Petrie. L'adhérence s'inspire des caisses à lait, qui sont très résistantes. Même chose pour d'autres aspects de la conception, comme les perforations carrées de la chaussure.
4.LeBron Soldier III
- Année : 2008
- Coloris marquants : noir/blanc/varsity red ; éditions d'équipe
- Infos de design : sur ce modèle, la double sangle fait son retour. L'unité Zoom Air assure l'amorti au niveau du talon et de l'avant-pied. Le motif dent de requin sur la semelle intermédiaire et la pointe ajoutent du mordant à la chaussure. LeBron a porté la Soldier III pour effectuer l'une des actions de dernière minute les plus mémorables de sa carrière : un tir à 3 points juste avant le buzzer pendant les finales de la Conférence Est en 2009.
5.LeBron Soldier IV
- Année : 2010
- Coloris marquants : blanc/sport red-black ; blanc/deep maroon/metallic gold ; éditions d'équipe
- Infos de design : avec les incroyables performances en playoff de LeBron, la gamme Soldier a pris un nouveau tournant. La Soldier IV a poursuivi le développement de la gamme dans les coloris d'équipe. « Avec ce concept d'équipe, on s'est dit : "Comment donner encore plus envie aux athlètes de porter cette chaussure ?" », dévoile le designer. Ce modèle Soldier était le premier de la série à afficher une tête de lion, mise en valeur sur la languette.
6.LeBron Soldier V
- Année : 2011
- Coloris marquants : cool grey ; rose/blanc ; iguana/black-white/orange
- Infos de design : après la Soldier IV, la gamme a commencé à s'inspirer toujours plus des performances de LeBron. Tout comme la LEBRON IX, ce modèle intègre une unité Air Max sous le talon.
7.LeBron Soldier VI
- Année : 2012
- Coloris marquants : wolf grey/blanc ; blanc/university red/obsidian
- Infos de design : la Soldier VI a débarqué avec une unité Zoom Air à l'avant-pied et au talon, pour une foulée légère et fiable. On retrouve une sangle asymétrique à la cheville, qui sécurise une empeigne Hyperfuse.
8.LeBron Soldier VII
- Année : 2012
- Coloris marquants : blanc/venom green/noir ; dark sea/pink floral/green glow/wolf grey ; BHM
- Infos de design : l'équipe a épuré la Soldier VI pour créer un modèle que LeBron pourrait porter à tout moment. « Pendant le championnat, il a pu sortir et porter la chaussure, on ne s'y attendait pas, explique Jason Petrie. C'est exactement pour ça que la Soldier existe. Il pouvait la porter pour un match comme pour d'autres activités. Le plus important, c'est qu'il se sente prêt. »
9.LeBron Soldier VIII
- Année : 2014
- Coloris marquants : blanc/metallic silver/noir ; court purple/hyper crimson
- Infos de design : bien que la chaussure intègre la technologie Flywire sur l'empeigne, l'essentiel se trouve ailleurs : elle se décline en version avec système FlyEase. Ce système permet de mettre et de retirer facilement la chaussure par le talon, donc plus besoin de lacets. « C'était une idée innovante, qui a plu à LeBron, explique le designer, Jason Petrie. Ça a aussi donné une toute nouvelle dimension au design de la Soldier et ça a permis de conforter l'équipe dans son idée de tester d'autres stratégies de maintien. »
10.LeBron Soldier IX
- Année : 2015
- Coloris marquants : game royal/bright crimson/blanc ; noir/summit white ; cargo khaki/sequoia bamboo/noir ; éditions d'équipe
- Infos de design : marquant le début d'un système à sangle innovant, la Soldier IX propose une configuration de laçage supplémentaire et la technologie Flywire à l'avant-pied pour plus de maintien. Tout comme la Soldier VIII, le modèle se décline lui aussi en version FlyEase.
11.LeBron Soldier X
- Année : 2016
- Coloris marquants : noir/noir ; blanc/noir/blanc ; blanc/blanc/orange
- Infos de design : la Soldier X était une chaussure anniversaire, c'est pourquoi le designer et LeBron ont voulu lui donner un visuel spécial. L'idée ? Que la chaussure rappelle le modèle 20-5-5, tout en intégrant la technologie FlyEase pour la mettre et la retirer facilement. Résultat : la première chaussure de basket Nike haute performance sans lacets.
Avec des logos minimalistes et une coupe plus haute, la chaussure se démarque des tendances de l'époque. Sont ensuite arrivées les finales de la NBA en 2016. C'est ce qui a consolidé sa place dans l'histoire comme l'une des chaussures de playoff les plus mémorables de tous les temps. « La chaussure a renforcé l'idée qu'on peut jouer à haut niveau avec une chaussure plus minimaliste, raconte le designer. Ça a non seulement redéfini notre conception de la Soldier, mais aussi des chaussures de match. »
12.LeBron Soldier XI
- Année : 2017
- Coloris marquants : noir/noir/gold ; blanc/blanc/rouge ; noir/gris/orange ; blanc/noir/metallic gold
- Infos de design : suite aux avis sur la Soldier X, on a fait passer le nombre de sangles de trois à quatre, en les rendant plus fines. L'objectif ? Apporter plus de souplesse au pied et permettre une meilleure flexion. L'équipe de design a aussi intégré des matières premium, comme le cuir, pour lui donner encore plus de caractère sur les parquets.
13.LeBron Soldier XII
- Année : 2018
- Coloris marquants : olive canvas/string gum/light brown ; team red/gum ; obsidian/metallic gold
- Infos de design : une sangle en X déjà connue. Jason Petrie et l'équipe ont testé une configuration qui s'inspire de la Nike Air Raid et d'autres silhouettes, pour maintenir différentes formes de pieds. « L'objectif de ce système est de donner la liberté d'attacher la chaussure où on veut, plutôt que de devoir l'ajuster d'une certaine manière », explique le designer.
14.LeBron Soldier XIII
- Année : 2019
- Coloris marquants : violet/jaune/noir
- Infos de design : la Soldier XIII s'inspire de la conception à gousset de la LEBRON XVI. Le maintien se fait par deux sangles résistantes avec fermeture réglable, pour que les athlètes profitent d'un ajustement parfait.
15.LeBron Soldier XIV
- Année : 2020
- Infos de design : pour la Soldier XIV, Jason Petrie et l'équipe de design ont voulu miser sur la vitesse. Pour ce faire, il a fallu alléger la chaussure, rapprocher le pied de l'amorti Zoom Air et remplacer les sangles par un système à double laçage et à stoppeur. En résulte un design souple et léger, pour une foulée fluide.
Date de sortie de la LeBron Soldier 14 : la LeBron Soldier 14 sera disponible à partir du 1er août 2020 en Grande Chine.