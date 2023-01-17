La Air Jordan 7 a vu Michael Jordan s'élever au rang de star internationale. C'est avec cette silhouette inimitable qu'il a remporté sa deuxième victoire consécutive au championnat, deux titres de MVP (un pour les finales et l'autre pour la saison), mais aussi une médaille d'or avec la légendaire équipe américaine aux Jeux de 1992 à Barcelone.



