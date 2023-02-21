Comment tirer des lancers francs selon des coachs et professionnels du basket

Ton guide des lancers francs selon des coachs et pros du basket
Sport et activité
Réussir ce tir décisif peut mener ton équipe à la victoire.
Un lancer franc offre une occasion unique de marquer un point au cours d'un match de basket, sans que l'équipe adverse puisse interférer. C'est pour cette raison qu'on ressent souvent de la pression de la part des coachs, de l'équipe et des fans pour réussir ce tir quand l'occasion se présente.
Les lancers francs sont quasiment des points offerts à ton équipe, explique Jamie Hagiya, ancienne joueuse de basket de la University of Southern California. Sans compter que les lancers francs jouent un rôle décisif dans un grand nombre de matchs.
« Quand tu arrives en fin de match et que le score se resserre, c'est là qu'il faut réussir ces lancers francs pour gagner le match ou égaliser et partir en prolongation », ajoute Matt Beeuwsaert (Coach Beez), un ancien joueur de basket professionnel qui entraîne à Los Angeles, en Californie. En résumé : travailler sa technique de lancer franc peut s'avérer payant.
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Des pros et des coachs de basket proposent ici des conseils pour t'aider à réussir tous tes lancers.
Technique de base du lancer franc
Il n'existe pas une seule et unique manière de tirer un lancer franc, indique David Nurse, un ancien joueur de basket universitaire. « À chaque athlète de trouver sa cadence. »
Il y en a qui dribblent le ballon plusieurs fois avant de prendre le tir, d'autres font tourner le ballon dans leurs mains, et il y en a qui font les deux. Il y en a qui choisissent d'aligner leurs deux pieds pour avoir les hanches perpendiculaires au panier et d'autres n'alignent que leur pied d'appui (du même côté que la main qui tire) avec le panier, explique Jamie Hagiya.
« Tant que tu relâches le ballon dans le temps imparti et que tu ne franchis pas la ligne de lancer franc au moment du tir, tout est permis », ajoute-t-elle.
Néanmoins, un bon lancer franc comporte quelques points essentiels.
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Comment tirer un lancer franc
1.Décontracte les épaules et les mains
Il faut une bonne rotation du ballon au moment du tir. Quand le ballon se met en rotation, il a plus de chances de rebondir sur l'anneau et de rentrer, explique Matt Beeuwsaert. Mais tu ne pourras pas obtenir cette rotation si tu es en tension au moment de tirer.
« S'il y a la moindre tension, le ballon ne roulera pas de tes doigts comme il est censé le faire », acquiesce le Coach Beez.
Essaie de garder les épaules et les mains aussi détendues et mobilisées que possible chaque fois que tu tires un lancer franc. (Voir ci-dessous pour des conseils sur la façon de le réaliser correctement).
2.Laisse tes jambes donner la puissance
Selon Matt Beeuwsaert, la puissance de chaque tir doit provenir des jambes.
Garde les pieds bien à plat (ou seulement le pied d'appui si tu utilises une position fractionnée) quand tu te prépares pour le lancer franc. Ensuite, plie les genoux et décolle les talons pour lâcher le ballon dans un mouvement fluide, en gardant les épaules et les mains détendues. Assure-toi par contre de garder les orteils en contact avec le sol.
« Il ne faut pas sauter, parce que ton corps pourrait basculer vers l'avant et franchir la ligne de lancer franc avant que le ballon ne touche le panier, ce qui constitue alors une faute », précise Matt Beeuwsaert.
En d'autres termes, ton tir ne sera pas valable, dans ce cas. Garde les orteils en contact avec le sol quand tu décolles les talons.
3.Concentre-toi sur ton équilibre
L'une des principales erreurs que le coach Beeuwsaert observe pendant des lancers francs est de laisser son corps basculer vers l'avant au moment de la préparation du tir, ce qui risque de causer une chute vers l'avant, l'arrière, la droite ou la gauche.
Ce mouvement déséquilibre la personne qui tire, de sorte que quand l'athlète déploie son bras, le ballon part tout sauf droit.
« Plus l'équilibre est bon, plus tu as de chances de tirer droit et de réussir ton lancer franc », conclut le coach Beez.
Pour garder son équilibre, il conseille d'imaginer qu'on est enfermé dans un tube étroit au moment de tirer. Imagine qu'à l'intérieur de ce tube, tu ne peux bouger que vers le haut, et pas en avant, en arrière ou sur les côtés.
4.Assure une prise en main parfaite du ballon
La qualité de ta prise en main du ballon au moment de la préparation et de l'exécution d'un lancer franc peut être décisive dans ta réussite.
Quand tu te prépares pour un lancer franc, saisis le ballon avec la main dominante en alignant horizontalement les lignes du ballon sur les doigts. La main opposée (non dominante) sera posée sur le côté du ballon. « Pense à faire un "T" avec les pouces », conseille Jamie Hagiya.
Ensuite, amène le ballon dans la poche de tir (la zone dans laquelle on positionne le ballon avant de tirer) en tenant le ballon devant ton corps, le coude plié à angle droit, le poignet en arrière.
Quand tu te prépares à tirer, lève le coude dominant pour qu'il pointe vers le panier et la paume dominante est orientée vers le plafond. La main non dominante n'est là que pour guider le ballon.
Quand tu tires, le bras dominant doit continuer le mouvement. Pour Jamie Hagiya, c'est comme si tu cherchais à attraper des cookies à l'intérieur d'un bocal situé au-dessus du frigo.
3 conseils pour améliorer les lancers francs
Maintenant qu'on a passé en revue les techniques de base du lancer franc, il est temps d'aborder la manière de les mettre en pratique sur le terrain.
1.Entraîne-toi souvent
Tu devrais pratiquer les lancers francs à chaque fois que tu t'entraînes, dit Matt Beeuwsaert. Idéalement, il faut consacrer au moins 10 à 15 minutes à la pratique des lancers francs avant ou après chaque séance d'entraînement.
Une fois que tu maîtrises la technique, développe une routine de lancers francs. Amuse-toi à trouver la méthode avec laquelle tu te sens le plus à l'aise et utilise-la quand tu t'entraînes aux lancers francs. Si tu peux y consacrer plus de temps, entraîne-toi avant et après l'entraînement, ajoute Jamie Hagiya.
Comme elle l'explique, le fait d'avoir une routine peut aider à réussir les lancers régulièrement et à calmer ses nerfs pendant le match. Décide où tu veux regarder quand tu tires, en gardant à l'esprit que la plupart des athlètes se concentrent sur le devant ou l'arrière de l'anneau.
« Le fait d'avoir un point de mire spécifique peut favoriser une petite visée et un petit ratage, donc même si tu te décales un peu, ton tir devrait quand même rentrer », souligne Hagiya.
Il est recommandé de s'entraîner au tir jusqu'à ce qu'il devienne instinctif. Ainsi, « tu n'as pas besoin d'y penser quand tu te trouves sur la ligne de lancer franc », indique-t-elle.
2.Ajoute de la pression à ta routine d'entraînement
Tous les yeux sont braqués sur toi quand tu prends place sur la ligne de lancer franc pendant un match. Cela peut créer de l'anxiété, qui amène même les athlètes les plus expérimentés à manquer leur tir, confie Matt Beeuwsaert.
Il ne suffit pas de s'entraîner aux lancers francs. Tirer dans des situations de pression est essentiel pour apprendre à ne pas perdre la concentration et la confiance au moment de tirer, affirme David Nurse.
Matt Beeuwsaert préconise de simuler la pression d'un lancer franc pendant un match en s'inventant des gages pour les lancers francs manqués à l'entraînement. Par exemple, essaie de réussir trois lancers francs consécutifs. Si tu rates un lancer, tu dois faire un sprint sur toute la longueur du terrain de basket et revenir, propose le coach Beez. Ou alors, on peut remplacer les sprints par un autre exercice qu'on n'aime pas particulièrement faire.
Certes, la pression ne sera pas la même que pendant un lancer franc durant un match. Cependant, cela te permettra au moins de t'habituer à tirer des paniers dans des situations de forte pression, dit Matt.
3.Développe ta confiance en toi
S'entraîner régulièrement aux lancers francs sous pression est essentiel, mais il est aussi important de travailler son état d'esprit. Et le bon état d'esprit consiste à s'approcher de la ligne de lancer franc comme si le tir était déjà accompli, selon David Nurse, qui entraîne les pros de la NBA à gérer les situations de forte pression comme les lancers francs.
« Quand l'athlète est capable d'atténuer la pression liée au tir, il est plus facile de réussir un lancer franc », affirme-t-il.
Il existe une astuce que tu peux utiliser pour te mettre dans un état d'esprit confiant, surtout dans le cadre d'un match. David Nurse conseille aux athlètes de trouver un mot-clé à utiliser sur la ligne de lancer franc et qui leur rappelle un lieu où ils ou elles ont beaucoup pratiqué les lancers francs. « Ça peut être le [nom du] gymnase où a lieu leurs séances de tirs », décrit-il. Quel qu'il soit, ce mot doit te ramener à un endroit où les distractions sont minimes et où tu te sens en confiance.
Rédaction : Lauren Bedosky
Questions fréquemment posées
À quel moment tire-t-on des lancers francs pendant un match ?
Tu peux tirer un lancer franc si tu es victime d'une faute ou si un autre athlète entre en contact avec toi alors que tu essaies de tirer, explique Jamie Hagiya. Tu peux aussi obtenir des lancers francs si l'équipe adverse dépasse le nombre maximum de fautes autorisées dans un match, note-t-elle. Le nombre maximum de fautes autorisées varie selon le niveau, mais la National Basketball Association autorise quatre fautes d'équipe par période réglementaire (12 minutes).
Combien de points les lancers francs rapportent-ils ?
Les lancers francs, quand ils sont réussis, comptent pour un point, conformément à ce que prévoit la NBA.
À quelle distance se trouve la ligne de lancer franc ?
La ligne de lancer franc se trouve à 4,60 m du panneau.