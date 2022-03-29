Comment plier des shorts pour gagner de la place

Trois astuces pour plier vos shorts et gagner de la place
Entretien des produits
En pliant correctement vos shorts, vous pourrez gagner de la place, aussi bien dans votre placard que dans un tiroir ou encore une valise. Découvrez ces conseils simples et utiles.
Les shorts se déclinent dans une multitude de styles. Il s'agit d'un vêtement du quotidien qui est polyvalent et qui fait peut-être partie de vos incontournables. Mais au fil du temps, les shorts peuvent finir par prendre de la place. En apprenant à plier vos shorts de manière efficace, vous pourrez mieux organiser votre placard, votre commode ou même votre valise. Découvrez ces quelques conseils pour plier vos shorts et gagner de la place, en commençant par les bases.
1. Plier un short en 3 étapes faciles
Suivez ces trois étapes pour plier vos shorts en un clin d'œil :
- Secouez chacun de vos shorts pour les défroisser avant de les plier. Lissez bien les éventuels plis pour pouvoir les ranger bien à plat une fois pliés.
- Posez le short à plat ou tenez-le devant vous et pliez-le en deux, le long de la couture verticale.
- Repliez le bas du short sur le haut.
Vous obtenez ainsi un petit paquet carré, facile à ranger dans une valise ou un tiroir. Et cette méthode convient pour tous les styles de shorts.
2. Empiler vos shorts
Il existe deux façons efficaces de ranger vos shorts une fois qu'ils sont pliés :
- Les empiler les uns sur les autres.
- Les empiler les uns à côté des autres, pour former une rangée de shorts. Vous pourrez ainsi tous les voir en ouvrant votre tiroir.
Conseil : si vous empilez vos shorts à la verticale, voici une astuce qui évitera que la pile ne s'écroule. Il suffit d'alterner le sens des shorts quand vous les empilez. Par exemple, si le premier short est posé avec la ceinture vers vous, posez le suivant dans le sens opposé. Vous aurez ainsi une pile plus stable.
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3. Plier vos shorts pour voyager
Pour gagner de la place dans votre valise, enroulez vos shorts soigneusement. Voici comment procéder :
- Secouez le short et lissez les éventuels plis pour éviter qu'il ne se froisse.
- Pliez le short en deux à la verticale en suivant la couture centrale.
- Enroulez fermement le short en partant du bas vers la ceinture, jusqu'à obtenir un cylindre bien compact.
Texte original : Lesly Gregory