Stören Workouts vor dem Schlafengehen deinen Schlaf?

Studien zeigen, dass Sport am Abend nicht unbedingt schlecht fürs Schlafen ist – manchen Leuten kann er sogar helfen. Sehr intensive Trainingseinheiten kurz vor dem Schlafengehen können jedoch deinen Biorhythmus stören und das Einschlafen erschweren.

Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass sich Sport im Allgemeinen positiv auf den Schlaf auswirkt. „Studien zeigen, dass regelmäßige Bewegung sehr gut für die Gesundheit ist. Beispielsweise schläft man besser und tiefer“, so Jason Machowsky, C.S.C.S., Sportphysiologe und zertifizierter Sporternährungsberater.

In einer im Jahr 2023 in der Zeitschrift Cureus veröffentlichten Übersicht kam die große Mehrheit der untersuchten Studien zu dem Ergebnis, dass Sport die Schlafqualität verbessert. Dazu gehörten verschiedene Trainingsarten wie Krafttraining und Cardio mit geringer Intensität.

Aber was ist mit dem Timing des Trainings?

In einer systematischen Überprüfung und Metaanalyse aus dem Jahr 2021 in Sleep Medicine Reviews wurden 15 Studien mit gesunden jungen und mittleren Erwachsenen untersucht, die sich mit den Auswirkungen von intensivem Training am Abend beschäftigten. (Hochintensives Training kann High Intensity Interval Training, auch bekannt als HIIT, umfassen.)

Die Studie kam zu dem Schluss, dass Sport, der zwei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen ausgeübt wurde, den Schlaf im Vergleich zu den Kontrollgruppen, die nicht trainierten, nicht beeinträchtigte. Die Teilnehmer:innen, die zwei Stunden vor dem Schlafengehen trainierten, schliefen schneller ein und schliefen länger. Es stellte sich dabei heraus, dass Workouts von 30 bis 60 Minuten am besten sind, um gut zu schlafen.

Laut der Autor:innen hilft Sport beim Einschlafen, da der Körper aufgeheizt und Stress oder Angst gemindert wird. Wenn der Körper abkühlt, wirst du müde. Dieser Effekt wird als „Warmbad-Effekt“ bezeichnet und soll laut Studien den Schlaf verbessern. Dein Körper kühlt sich vor dem Schlafengehen auf natürliche Weise ab, aber ein warmes Bad oder Training kann diesen Prozess einleiten.

Direkt nach dem Training ins Bett zu gehen, ist aber eher eine schlechte Idee. Eine systematische Bewertung von 23 Studien hat ergeben, dass sich die Schlafqualität nach abendlichem Training verbessert, solange du das Training mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen beendest. Ist dieser Zeitraum kürzer, kann sich dein Herz-Kreislauf-System vor dem Schlafengehen nicht komplett regenerieren. Dadurch hüpfst du mit einer hohen Herzfrequenz und aufgekratzt ins Bett, was den Schlaf beeinträchtigt.