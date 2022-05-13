So beeinflusst dein Training dein Immunsystem

Oxidativer Stress ist ein Phänomen, das im Körper auftritt, wenn ein Ungleichgewicht zwischen Antioxidantien und Molekülen, den sogenannten freien Radikalen, besteht. Oxidativer Stress ist zwar wie Atmung, Verdauung und sogar Sport ein natürliches Nebenprodukt der biologischen Prozesse im Körper, doch kann eine chronische Belastung mit hohen Werten von oxidativem Stress schädlich sein.

Tatsächlich wird sie mit Erkrankungen wie Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs in Verbindung gebracht. Das liegt daran, dass die Anhäufung von zu vielen freien Radikalen im Körper, ohne dass genügend Antioxidantien zu ihrer Regulierung vorhanden sind, zu Zell- und Gewebeschäden führen kann. Das wiederum kann zu Krankheiten führen, heißt es in einem Studienartikel in der Fachzeitschrift Frontiers in Physiology.

Während Sport eine Ursache für oxidativen Stress sein kann, kann er auch die antioxidative Kapazität des Körpers stärken, um die negativen Auswirkungen von oxidativem Stress aus allen Quellen zu bekämpfen – nicht nur aus dem Training, so Heffron. Stell dir das als ein System der Kontrolle und des Gleichgewichts vor.

"Körperliche Aktivität, sei es ein geplantes, strukturiertes Training oder Bewegung im Alltag, kann die schädlichen Auswirkungen freier Radikale mildern", so Zaslow.

Mäßige körperliche Betätigung kann dazu beitragen, oxidativen Stress zu verhindern und vor Krankheiten zu schützen, die mit einer geringgradigen Entzündung einhergehen, wie beispielsweise Atherosklerose (Ablagerungen in den Arterien des Herzens), erklärt sie.

Laut einer 2013 in Clinics veröffentlichten Studie kann Sport auch das Risiko für altersbedingte chronische Krankheiten, darunter Herzerkrankungen, Typ-2-Diabetes und einige Krebsarten, senken. Laut einer 2019 in Frontiers in Physiology, veröffentlichten Studie ist Krafttraining ebenso wirksam wie aerobes Training, um das Risiko chronischer Krankheiten bei älteren Erwachsenen zu verringern – ein Grund mehr für ein Krafttraining mit Gewichten.

Ein Training mit moderater Intensität sieht übrigens für jeden Menschen anders aus und hängt vom individuellen Fitnesslevel ab. Laut der Cleveland Clinic gehört dazu jede Art von Training oder Bewegung, die die Herzfrequenz um 50 bis 60 Prozent über der Ruhefrequenz erhöht.

Wenn du nicht sicher bist, welche Art von Sport du machen solltest (oder wie viel), besprich dich am besten mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, um ein für dich geeignetes Programm zu finden.