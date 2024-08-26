Die besten Self-Care-Geschenkideen von Nike
Einkaufs-Guide
Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Geschenken, die das körperliche und geistige Wohlbefinden fördern.
Mit einem Self-Care-Geschenk liegst du immer richtig. Außerdem hast du dabei unendliche Möglichkeiten, denn schließlich bedeutet Self-Care, sich Zeit für Aktivitäten zu nehmen, die das Leben bereichern. Das kann das Lieblings-Workout sein, ein Spaziergang mit Freund:innen in der freien Natur oder stressabbauende Aktivitäten wie etwa Meditation. Self-Care kann auch bedeuten, Ruhe und Erholung Priorität einzuräumen, indem du ausreichend schläfst und deine Muskeln mit einer Schaumstoffrolle massierst.
Ob du nun Yoga oder Laufen liebst und für dich selbst oder eine andere geliebte Person neue Ausrüstung oder bequeme Kleidung suchst – bei den besten Self-Care-Geschenken von Nike wirst du sicher fündig.
Gedämpfte Walking- und Laufschuhe
Für die einen bedeutet Self-Care, den Kopf bei einer Laufrunde freizubekommen. Andere erholen sich besser, wenn sie bei einem langen Spaziergang ihren Lieblingspodcast hören. Der Nike InfinityRN mit ReactX-Schaumstoff bietet für beides außergewöhnliche Dämpfung und Komfort und ist damit ein ideales Geschenk für alle Läufer:innen. Eine weitere tolle Geschenkidee sind leichte Slides, in denen sich dank konturiertem Schaumstoff jeder Schritt wie auf Wolken anfühlt und die für Ausflüge an den Strand oder ins Schwimmbad einfach optimal sind.
Schweißableitende Socken für alltägliche Aktivitäten
Socken können eine großartige Geschenkidee sein, sofern man auf einige Details achtet. In den Nike Everyday Cushioned Unisex-Socken zum Beispiel bleiben Füße dank schweißableitender Dri-FIT-Technologie angenehm trocken. Ein geripptes Fußgewölbeband sorgt für Dämpfung und Tragekomfort sowohl beim Training als auch im Alltag. Socken wie diese sind also ein ideales Self-Care-Geschenk!
Yoga-Ausrüstung zum Stressabbau
Es ist kein Geheimnis mehr: Yoga hilft beim Stressabbau. Gibt es also ein besseres Self-Care-Geschenk als eine neue Yogamatte? Die wendbare Matte von Nike hat eine gepolsterte, griffige Oberfläche, was besonders beim Hot Yoga von Vorteil ist. Außerdem ist sie schön leicht und daher einfach zu transportieren, falls du lieber im Yogastudio übst. In Kombination mit dem passenden Nike Yogablock also das ultimative Self-Care-Geschenk für den Yoga-Flow! Aber auch wer kein Yoga-Fan ist, wird diese Matte zum Dehnen oder Meditieren zu schätzen wissen.
Gemütliche Pullover und Shorts für Momente der Erholung und Self-Care-Tage
Ein weicher Fleece-Pullover ist eine vielseitige Self-Care-Geschenkidee – ob fürs Fitnessstudio oder zum Chillen. Der Oversize-Pullover mit Logo und Rundhalsausschnitt für Damen sorgt mit seinem großzügigen, etwas kürzeren Schnitt für eine stylishe Passform. Das mittelschwere, angeraute Fleece fühlt sich dabei wie eine warme Umarmung an. Mit superweichen, bequemen Fleece-Shorts mit hohem Bund kannst du deinen Look abrunden.
Ein hervorragendes Self-Care-Geschenk für Herren ist ein weicher, bequemer Pullover mit Rundhalsausschnitt aus angerautem Fleece. Oder wie wäre es mit den French-Terry-Shorts von Nike, die Tragekomfort und Performance-Technologie kombinieren? Sie sind atmungsaktiv, leicht und sowohl für das Fitnessstudio als auch die Couch ideal.
Text von Kylie Marie Gilbert