Die besten Self-Care-Geschenkideen von Nike

Mit einem Self-Care-Geschenk liegst du immer richtig. Außerdem hast du dabei unendliche Möglichkeiten, denn schließlich bedeutet Self-Care, sich Zeit für Aktivitäten zu nehmen, die das Leben bereichern. Das kann das Lieblings-Workout sein, ein Spaziergang mit Freund:innen in der freien Natur oder stressabbauende Aktivitäten wie etwa Meditation. Self-Care kann auch bedeuten, Ruhe und Erholung Priorität einzuräumen, indem du ausreichend schläfst und deine Muskeln mit einer Schaumstoffrolle massierst.

Ob du nun Yoga oder Laufen liebst und für dich selbst oder eine andere geliebte Person neue Ausrüstung oder bequeme Kleidung suchst – bei den besten Self-Care-Geschenken von Nike wirst du sicher fündig.