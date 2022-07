Was ist Tendinitis des Rotatorenmanschette und wie lässt sie sich beheben? Expert:innen klären auf

Egal, ob du nur am Wochenende Sport machst, Sport deine große Leidenschaft ist oder du einfach Sporturlaub machst – Verletzungen durch Überbeanspruchung sind oft ein reales Risiko. Je nach Sportart oder Aktivität kann es an verschiedenen Gelenken und in unterschiedlichen Körperbereichen zu einer Entzündung der Sehnen kommen – auch als Tendinitis bezeichnet. Studien zufolge stehen Schmerzen an der Wirbelsäule und im Knie ganz oben auf der Liste der Beschwerden von Erwachsenen in den USA. Und was folgt darauf? Schmerzen in der Schulter. Tatsächlich treten bei ungefähr 67 Prozent der Erwachsenen in den USA irgendwann im Leben Schulterbeschwerden auf.

Laut derselben Studie treten unter diesen Schulterschmerzen Verletzungen der Rotatorenmanschette, insbesondere Tendinitis der Rotatorenmanschette und Sehnenentzündungen, tendenziell am häufigsten auf. Dabei ist es oft unangenehm oder schmerzhaft, den Arm zu heben. Aber wie entwickelt sich so eine Verletzung der Rotatorenmanschette? Und was genau ist eigentlich die Rotatorenmanschette? Lies weiter, um mehr zu erfahren.