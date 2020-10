Wir stellen vor: Der Paris Alesia Football Club

Ferhat will, dass Fußball für die Kinder in seiner Community eine ähnliche Rolle spielt. In den vergangenen sechs Jahren hat er dafür gesorgt, dass der Paris Alésia FC inzwischen mehr als 700 Kinder zählt. Vor sechs Jahren waren es gerade einmal 80. Und in der letzten Saison hat er in Paris ein spezielles "Girls-Programm" ins Leben gerufen. Das Besondere daran ist, dass die Kinder nicht älter als 12 Jahre sind und dass sie ausschließlich von weiblichen Coaches trainiert werden. Fußball bringt die Menschen zusammen und lehrt sie Lektionen fürs Leben. Lektionen, die auch er auf dem Platz lernen musste.



"Fußball brachte Leben in dieses Stadion und veränderte das Leben vieler Kinder. Fußball veränderte auch mein Leben", so Ferhat. "Fußball ist eine Ausdrucksform. Das ist alles, was wir den Kids beibringen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, zu wachsen."



In unserer neuen Serie "From the Grounds Up" lernst du Menschen aus der ganzen Welt kennen, die überzeugt davon sind, dass sie ihre Communitys und die Welt durch Fußball und Sport verändern können.



