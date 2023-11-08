Ich bin Fleur und 15 Jahre alt. Ich tanze gerne.

Mit frechen Outfits kann ich mich beim Tanzen besser ausdrücken. Das stärkt mein Selbstbewusstsein, verbindet mich mit der Kultur und ist Teil meiner Kunst.

Meine Kleidung soll einzigartig sein und zu meiner Persönlichkeit passen. Das ist mir sehr wichtig.

Ich zeig dir mal die Outfits, in denen ich nicht still sitzen kann!

Auf der Tanzfläche kombiniere ich gerne Baggy Pants — die bequemsten, die ich finden kann — mit einem T-Shirt, das meine Weiblichkeit und meinen Style betont.