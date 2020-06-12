Hochintensive Familien-Workouts

Macht diese 15-minütige Übungssession doch gleich mehrmals und gebt als Familie alles, was ihr habt.



Für die erste Runde dürfen die Kids eine Playlist mit vier Liedern erstellen, die euch während des Workouts begleiten sollen. Was die zweite Runde betrifft, haben die Erwachsenen das Sagen. Wählt vier Lieder, die euch bis zum Schluss motivieren.



Widerstandsfähig zu sein bedeutet, die Kraft zu finden, um weiterzumachen. Und was könnte euch bei anstrengenden Trainingseinheiten mehr motivieren als Musik? Wählt ganz einfach ein paar gute Lieder aus, fügt sie zur Playlist hinzu und trainiert im Rhythmus eurer Lieblingssongs.



Das halbstündige Power-Workout beginnt, sobald ihr auf "Los gehts" drückt.