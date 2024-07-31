Der Giannis Freak 6 ist der neueste Signature-Schuh von Basketballsuperstar Giannis.

Die Farbgebung "Roses" in Rosa, Rot und Weiß zollt Giannis verstorbenem Vater Tribut, während die Farbgebung "Naija" in Schwarz und Limettengrün für den energiegeladenen Style und die nigerianischen Wurzeln des Basketballers steht. Die pinke Farbgebung ist keine Überraschung, denn Giannis trug Schuhe in diesem Farbton, als er mit den Bucks zur Feier der Geburt seiner Tochter trainierte. Zu Ehren von Giannis Spitznamen ist die Unterseite der Außensohle mit dem Wort "Freak" bedruckt.

Neben dem Giannis Freak 6 stellen Giannis Antetokounmpo und Nike eine neue Silhouette des Giannis Immortality 4 vor. Dazu kommt eine neue Bekleidungskollektion, die ein Dri-FIT-Oberteil mit Viertelreißverschluss sowie Trikot, Joggers, Shorts und ein klassisches Nike T-Shirt umfasst. Am 16. August sind diese Produkte zusammen mit dem Giannis Immortality 3 und dem Freak 5 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Sicher, eine Körpergröße von 2,11 m und eine Armspannweite von 2,20 m würden auch dein Spiel verbessern. Aber auch diese stylischen und vielseitigen neuen Sneaker können helfen – du musst kein “Greek Freak” oder eine griechische Gottheit sein.