Erfolge feiern

Wenn du dich einer neuen Herausforderung stellst, gehören Höhen und Tiefen ganz selbstverständlich mit dazu. Deshalb solltest du jeden noch so kleinen Sieg feiern. Diese Form der positiven Motivation hilft dir viel mehr, auf Kurs zu bleiben, als wenn du dich ständig selber schlecht redest.

Ein Beispiel: Du hast dir vorgenommen, zu jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse zu essen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. An einem Tag läuft die Sache aber aus irgendeinem Grund nicht so richtig und abends merkst du, dass du deinen Plan überhaupt nicht eingehalten hast. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten:

Du kannst dir, wie die meisten Menschen, verzweifelt vorhalten: "Ich habe meine Ziele nicht erreicht. Ich habe versagt. Die ganze Sache ist wirklich schwer." Das hat dann noch mehr negative Gedanken zur Folge: "Ich bin nicht gut genug. Ich schaffe das nicht." Und dann gibst du deinen Vorsatz auf.