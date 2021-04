Durch Tanzen Verbindungen aufbauen

Tanzen bringt Fatou, Mette und Elise im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Die gemeinsame Bewegung ist für sie nicht nur eine Möglichkeit, sich als Gruppe auszudrücken, sondern auch ihre Energien zu bündeln.



"Beim Tanzen drückst du aus, was du siehst", sagt Elise Pinel, 23. "Das passiert ganz ohne Worte. Du brauchst es nicht zu beschreiben. Ich glaube, das ist der Grund, warum Tanzen so viele Menschen verbindet. Es ist ein Gefühl, kein gesprochener Dialog."



Dieses Gefühl empfanden alle drei schon in jungen Jahren, als sie mit dem Tanzen begannen. Elise stammt aus Nordengland, Mette Linturi, 25, und Fatou Bah, 24, aus Finnland bzw. Schweden. Sie zogen vor einigen Jahren nach London, um das Tanzen zu ihrem Beruf zu machen. Seitdem haben sie mit bekannten Brands und Künstlern zusammengearbeitet und sind in Kampagnen, Musikvideos, bei Live-Auftritten und Konzerttourneen aufgetreten. Nachdem sie sich bei Castings und Auditions gesehen hatten, freundeten sich die jungen Frauen schnell an und leben mittlerweile zusammen in einer WG.



"Uns ist es untereinander wirklich wichtig, dass es den anderen gut geht. Das macht unsere Freundschaft aus", erzählt Elise. "Besonders während des Lockdowns wurde uns so richtig klar, dass wir als Menschen miteinander auskommen, nicht nur als Künstlerinnen."



Während des Lockdowns sind viele Studios und Proberäume geschlossen, aber die drei erzählen, dass sie kreative Möglichkeiten gefunden haben, mit unzähligen anderen Menschen – sowohl Profi- als auch Hobbytänzer – zusammenzukommen, die in den sozialen Medien Tanzroutinen austauschen und zusammenstellen.



Am wichtigsten ist vielleicht die Art und Weise, wie der Tanz ihre Beziehung zu ihrem eigenen Körper vertieft hat, besonders als Frauen. In diesem Gespräch erklären sie, was es mit Stärke und Selbstbestimmung durchs Tanzen auf sich hat und wie diese Gefühle noch stärker werden, wenn man sie als Teil einer Gruppe teilt.