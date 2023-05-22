Smith ließ sich vom improvisationsfreudigen Flow des Jazz inspirieren und verwendete fließende Linien als wichtigstes Element des AJ 17. Noten auf den Schnürsenkelabdeckungen rundeten das Design ab. Für die perfekte Kombination aus Performance und Style erhielt der Schuh einen Zoom Air Bag in der Ferse, eine durchgängige Schaftplatte und eine TPU-Fersenstabilisierung. Zum Zeitpunkt seines Erscheinens war der AJ 17 mit einem Einzelhandelspreis von 200 $ der bis dahin teuerste AJ überhaupt. Auch die innovative Verpackung spiegelte den kreativen Charakter dieses Schuhs wieder: Der AJ 17 kam in einem Aktenkoffer aus Metall daher, der an reisende Jazzmusiker erinnerte. Außerdem gab es einen digitalen Guide zum Design des Schuhs.