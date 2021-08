Hinterhof in Castel Volturno, Italien

Plötzlich herrscht Bewegung. Aus einem geparkten Van stürzt sich eine Gruppe Kinder und rennt Richtung Basketballplatz. Es sind die Mitglieder der örtlichen Tam Tam-Basketball-Academy. Sie haben diesen Platz für sich erobert und spielen hier bei jedem Wetter. In den Jahren seit die reichen Bewohner von Castel Volturno weggezogen sind, haben sich hier Migranten niedergelassen, viele von ihnen aus Nigeria. Sie suchen Zuflucht, wo auch immer sie sie finden können, oft sogar in den baufälligen Häusern in der ganzen Stadt. Die gemeinnützige Academy wurde von einem Bewohner der Stadt gegründet, Massimo Antonelli, der auch die Rolle des Trainers übernommen hat. Er möchte den Kindern aus Migrantenfamilien eine positive Struktur und eine Basis für Wachstum und Entwicklung bieten. Der Platz ist ein wunderschöner Ort. "Ich spiele gerne hier, denn hier hört man die Wellen", erzählt die zwölfjährige Cinzia Orobor. "Hier draußen am Meer ist die Luft einfach frischer."