Ein Brief an mein älteres Ich: die Geschichte eines Mädchens im Teenageralter

Brief an mein älteres Ich
Folge 1: Issey Kyson
Hallo Issey aus der Zukunft!
Wie geht es uns? Laufen wir immer noch?
Lies diesen Brief am besten nicht vor 10 Uhr (du schläfst immer noch bis 10 Uhr, oder?). Ich hoffe, dein Tag ist gefüllt mit all den Dingen, die dich am meisten interessieren und dich glücklich machen: Laufen, die Wissenschaften, ein heißes Bad, Zeit mit der Familie.
Ich bin sehr gespannt, wie es mit deinem Vorhaben gelaufen ist, den Sportunterricht zu verändern. Lernen Mädchen jetzt mehr darüber, was Pubertät für sie im Sport bedeutet? Kannst du dich um sie kümmern, so wie Lina und Laviai Nielsen damals für mich da waren? Kannst du sie dazu inspirieren, mit dem Sport weiterzumachen?
Ich hoffe, du vergisst nicht, sanft mit dir selbst umzugehen. Ich versuche ständig, anderen Teens zu zeigen, dass es okay ist, wenn man mal scheitert oder Fehler macht. Aber manchmal vergesse ich, dass das auch für mich selbst gilt.
Manchmal wird mir alles zu viel mit den ganzen Hausaufgaben, dem Lauftraining und allem anderen. Das kann mich schon stressen und überfordern – und dann lasse ich es an mir selbst aus, auch wenn ich das nicht sollte. Ich hoffe, dass mein zukünftiges Ich nicht vergisst, dass ich in meiner eigenen Zeitschiene unterwegs bin. Dass ich unabhängig von den Hürden, mit denen ich konfrontiert werde (nicht nur auf der Laufbahn!), irgendwann dort ankomme, wo ich hinwill.
Ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Dein zukünftiger Hund steht bestimmt schon erwartungsvoll vor dir und will Gassi gehen. Oder deine Freund:innen warten auf der Laufbahn auf dich. Ich möchte dir zum Abschluss nur noch Folgendes mit auf den Weg geben:
Lauf weiter – aus Liebe zum Laufen.
Spazier weiter durch den Wald, um die friedliche Ruhe zu genießen.
Erforsche weiterhin die Besonderheiten des Weltraums, denn er ist einfach total faszinierend.
Liebe deinen Körper – egal, wie er aussieht. Vergiss nie, was er alles für dich getan hat.
Du hast schon so viel erreicht und wirst noch so viel mehr schaffen!
Alles Liebe
Deine Issey