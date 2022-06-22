Die besten Bodyweight-Rückenübungen, erklärt von Coaches

Möchtest du deine Rückenmuskulatur stärken? Du kannst dies mit verschiedenen Bodyweight-Rückenübungen erreichen, ohne ein Fitnessstudio betreten oder Geräte benutzen zu müssen.

Wie der Name sagt, sind "Bodyweight-Rückenübungen eine Art von Krafttraining, bei der das Eigengewicht gegen die Schwerkraft gesetzt wird", sagt der NASM-zertifizierte Personal Trainer Danny Saltos.

Eine starke Rückenmuskulatur hat viele Vorteile. Unter anderem kräftigt sie allgemein den Körper, sorgt für bessere Haltung und erhöht die Bewegungssicherheit, sagt Vanessa Liu, eine NASM-zertifizierte Personal Trainerin und von Precision Nutrition zertifizierte Ernährungsberaterin. "Durch eine starke Rückenmuskulatur wird die Wirbelsäule stabilisiert und das Verletzungsrisiko ist generell geringer."

Anders gesagt, ist der Aufbau einer starken Rückenmuskulatur der optimale Schutz gegen das Upper-Cross-Syndrom, einer häufig auftretenden Beschwerde. Saltos führt dieses auf heutige Verhaltensweisen wie zu langes Sitzen vor dem Computer und intensives Nutzen von Smartphones zurück.

"Diese auf Dauer gesundheitsschädliche Körperhaltung kann das Upper-Cross-Syndrom zur Folge haben, bei dem die Muskulatur des oberen Rückens, des Halses und der Schultern unnatürlich gedehnt und damit geschwächt wird, während sich die Brust- und Schultermuskulatur zusammenzieht", sagt er. "Dadurch entsteht quasi ein Tauziehen zwischen der Vorder- und der Rückseite des Körpers."

Unten schildern einige Coaches ihre bevorzugten Bodyweight-Rückenübungen, mit denen sich dieses Ungleichgewicht ausbalancieren lässt.