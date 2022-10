La phase de réflexion autour de cette Force innovante a commencé dès 2013. L'intérêt d'Errolson pour ce modèle ne date pas d'hier, mais il a envisagé le projet d'une manière qui lui permette non seulement de modifier le design dans un pur souci de fonctionnalité, mais aussi de prendre des risques. « Cette chaussure n'était pas un objet sacré pour nous, ce qui, à mon avis, nous a offert la liberté d'opérer des changements un peu plus radicaux par rapport à d'autres projets », explique Errolson. Ces réflexions ont conduit le designer et son équipe à approfondir sans aucune contrainte le concept de fonctionnalité. Pour donner à cette icône une nouvelle image, l'équipe a immédiatement focalisé son attention sur l'enfilage et le retrait de la chaussure. « Très vite, nous avons axé nos recherches sur le moyen d'enfiler et d'enlever la chaussure, ce qui nous a mené à la fermeture éclair, puis à cette pseudo-méthodologie qui s'est mise en place, à la fois anarchiste, déconstructive et ayant rapidement donné lieu à un prototype. »