La Air Force 1 reste une source d'inspiration intarissable pour Kareem « Biggs » Burke, l'un des pionniers du mouvement. Grâce à lui, le label a attiré de nombreux autres talents et imposé la vision d'un rap plus orienté sur les paroles, qui a mené à la création d'une marque pluridisciplinaire au succès planétaire. Avant les tournées mondiales, les vêtements et les collaborations avec Nike, tout a commencé avec la première soirée Best Out organisée par Biggs et ses acolytes au Cotton Club de Harlem. « Le mode de vie et l'idée du tout Roc-A-Fella sont nés au cours de cette fête », explique Kareem en repensant aux premiers jours de Roc. « C'est l'ADN de Roc-a-Fella. On peut le développer à l'échelle mondiale, l'appliquer à la musique et aux vêtements, à tout ce que l'on veut. »